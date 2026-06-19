شریفی نیا: ملت ایران سوگوار امام حسین(ع) و خوانخواه رهبر شهید است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه های آخرین نماز جمعه بهار ۱۴۰۵ آرادان در مسجد صاحب الزمان(عج) ضمن اشاره به ایام محرم، به مردم توصیه کرد تا امسال در مراسم ماه محرم به خصوص در نخستین محرم بدون رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور باشکوه داشته باشند.

وی با بیان اینکه ملت ما امسال هم عزادار و هم خوانخواه و منتقم خون های به ناحق ریخته هستند، افزود: حضور مردم و هیئت های مذهبی در عزاداری های ماه محرم امسال به واقع سنگ تمام گذاشته اند.

امام جمعه آرادان با اشاره به پیام عاشورا بیان کرد: تنها برائت جستن از یزید و عمر سعد و ابن زیاد و حرمله و خولی و ... کافی نیست بلکه باید یزیدیان امروز را مورد لعن قرار داده و برائت بجوییم، بیان کرد: امروز نیاز است که دشمن را بشناسیم و از ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار و کودک کش و همدستان شان در کشورهای اروپایی و عربی برائت بجوییم.

شریفی نیا با بیان اینکه همه روز برای ما عاشورا و همه جا برای ما کربلا است، تاکید کرد: امروز باید جنایتکارانی که ظلم به بشریت می کنند و کودکان و زنان و مردان را به خاک و خون می کشند، بشناسیم و ابراز تنفر کنیم و عزاداری ما باید اینطور باشد که به حمدالله همینطور است.

وی با اشاره به کمبود آب و آغاز تابستان بیان کرد: درست است که باید مسئولان هر کاری که نیاز است برای تامین آب در دستور کار قرار دهند اما مهمترین راهکار صرفه جویی است. اگر صرفه جویی نباشد انبوه سدها هم برای ما فایده ای ندارد.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه باید از کتاب های مدرسه و ابتدایی مقوله صرفه جویی و آب و ... آغاز شود، بیان کرد: باید از دوره پیش دبستانی و دبستان بچه های ما آگاهی های مورد نیاز را پیدا کرده و نسلی صرفه جویی تربیت کنیم.