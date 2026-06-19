به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح الله حسینی در خطبه‌های نماز جمعه شهر اسفرورین با اشاره به ایام ماه محرم و حضور پرشور مردم در مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع) اظهار کرد: محرم امسال با حال و هوایی متفاوت و حضور گسترده مردم در شهر و روستاها همراه بوده و این موضوع نشان‌دهنده عمق ارادت مردم به اهل‌بیت(ع) است.

وی با اشاره به موضوع توافق اخیر میان ایران و آمریکا افزود: در تحلیل این توافق باید از دو نگاه افراطی و تفریطی پرهیز کرد؛ نه خوش‌بینی ساده‌انگارانه صحیح است و نه بدبینی مطلق بلکه باید واقع‌بینانه به ابعاد مختلف آن توجه داشت.

امام جمعه اسفرورین ادامه داد: پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره این موضوع، یک پیام جامع و راهبردی است و نباید به‌صورت گزینشی تفسیر شود بلکه این پیام نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در موضع قدرت قرار دارد و طرف آمریکایی از سر استیصال به دنبال توافق بوده است.

وی تصریح کرد: بر اساس رهنمودهای رهبری، مسئولان نظام همچنان موظف به پاسداشت حقوق ملت ایران و حمایت از جبهه مقاومت هستند و هیچ‌گونه کوتاهی در برابر زیاده‌خواهی طرف مقابل پذیرفتنی نیست.

خطیب جمعه اسفرورین تأکید کرد: پیام رهبری بر حفظ وحدت ملی نیز تأکید دارد و نباید اختلافات سیاسی و برداشت‌های متفاوت از این موضوع به تفرقه در جامعه منجر شود.

وی در پایان گفت: این توافق نه در حد یک توافق کامل و ایده‌آل است و نه باید آن را به‌طور کامل رد کرد، بلکه در چارچوبی است که با نظارت و شرط اجرای تعهدات طرفین معنا پیدا می‌کند و معیار نهایی، منافع ملت ایران خواهد بود.

