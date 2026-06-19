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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

عبادی: به آمریکا و قاتلان رهبر شهیدمان اعتماد نداریم

عبادی: به آمریکا و قاتلان رهبر شهیدمان اعتماد نداریم

اهواز - امام جمعه بندر امام خمینی گفت: ملاک و فصل‌الخطاب در مذاکرات، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب است و هرگونه تفاهم‌نامه باید بر اساس عمل به وعده‌ها و تعهدات طرف مقابل ارزیابی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جاسم عبادی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی(ره) با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه و تداوم روند مذاکرات بین ایران و آمریکا اظهار کرد: در مورد مذاکرات باید فصل‌الخطاب حرف و سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد. ایشان فرمودند آنچه در این تفاهم‌نامه مهم است عمل به وعده‌هایی است که داده شده است.

وی افزود: همه دنیا دیدند دشمنی که با ادعای «تسلیم شدن ایران» جنگ را آغاز کرد امروز مجبور است پای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بنشینید و تسلیم اراده و اقتدار جمهوری اسلامی شود چرا که به اذعان همه دنیا آمریکا و رژیم صهیونیستی در تمام اهداف راهبردی خود شکست خوردند.

خطیب جمعه بندر امام خمینی بیان کرد: آمریکایی‌ها آشکارا اعلام کرده بودند ایران باید تسلیم شود، برنامه هسته‌ای و موشکی خود را برچیند و مواد هسته‌ای را بدون قید و شرط خارج کند و از حمایت جبهه مقاومت دست بردارد.

حجت الاسلام عبادی یادآور شد: آمریکا به هیچ یک از اهداف خود نرسید؛ ایران نه تنها تسلیم نشد بلکه در جریان این مقاومت، قدرت بازدارندگی خود را تثبیت کرد و رسماً از سوی برخی ناظران بین‌المللی به عنوان «قدرت چهارم دنیا» نام برده شد. رسانه‌ها و چهره‌های بین‌المللی، حتی حامیان آمریکا و اسرائیل، روایت تحقیر ترامپ و ایستادگی ایران را بازتاب دادند.

وی تأکید کرد: ما خونخواهی رهبر شهیدمان را و شهدای عزیز و سرفراز ایران اسلامی را فراموش نکرده‌ایم و تا قصاص ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار آرام نخواهیم نشست.

امام جمعه بندر امام خمینی تصریح کرد: ما هرگز به قاتلان رهبر شهیدمان اعتماد نداریم. آمریکا همواره پیمان‌شکنی کرده؛ بنابراین برنامه‌ریزی باید به گونه‌ای باشد که چیزی نقد به دشمن داده نشود، منتظر «نسیه» نباشیم و گام به گام از موضع بالا و برابر حرکت کنیم.

حجت الاسلام عبادی در فراز دیگری از خطبه‌ها با تسلیت ایام دهه محرم، بیان کرد: روز عاشورا روز عزت و سربلندی جریان مقاومت در مقابل ظلم و استکبار است. نهضت حسینی الهام‌بخش همه ملت‌های آزاده و مایه ترس و هراس دنیای استکبار است.

وی عنوان کرد: بی‌شک هر کسی با نهضت عاشورا و همچنین شخصیت ظلم‌ستیز حضرت اباعبدالله الحسین(ع) آشنا باشد، هرگز زیر بار ظلم و ستم نخواهد رفت.

وی ادامه داد: بهترین درس قیام عاشورا، ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان است که آزادگی، عزت و سربلندی را در پی دارد.

وی در پایان گفت: سیدالشهدا (ع) به ما یاد داد که برای عزت و سربلندی و حفظ کرامت و شرافت یک ملت باید مقاومت و ایستادگی کرد و در مقابل مستکبران عالم ایستاد هرچند که هزینه آن خون عزیزترین افراد هم باشد.

کد مطلب 6864997

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
      0 0
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      ترامپ قاتل جنایتکار است باید اعدام شود با نتانیابو بارها به جنایات جنگی خودش اعتراف کرده که من این کارها را کردم آنقدر خر است که علنا همه جرمهایش را به گردن میگیرد این بیشرف دیوانه کودککش تیرباران شود

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