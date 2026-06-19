عبادی: به آمریکا و قاتلان رهبر شهیدمان اعتماد نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جاسم عبادی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته بندر امام خمینی(ره) با اشاره به انعقاد تفاهمنامه و تداوم روند مذاکرات بین ایران و آمریکا اظهار کرد: در مورد مذاکرات باید فصلالخطاب حرف و سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد. ایشان فرمودند آنچه در این تفاهمنامه مهم است عمل به وعدههایی است که داده شده است.
وی افزود: همه دنیا دیدند دشمنی که با ادعای «تسلیم شدن ایران» جنگ را آغاز کرد امروز مجبور است پای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بنشینید و تسلیم اراده و اقتدار جمهوری اسلامی شود چرا که به اذعان همه دنیا آمریکا و رژیم صهیونیستی در تمام اهداف راهبردی خود شکست خوردند.
خطیب جمعه بندر امام خمینی بیان کرد: آمریکاییها آشکارا اعلام کرده بودند ایران باید تسلیم شود، برنامه هستهای و موشکی خود را برچیند و مواد هستهای را بدون قید و شرط خارج کند و از حمایت جبهه مقاومت دست بردارد.
حجت الاسلام عبادی یادآور شد: آمریکا به هیچ یک از اهداف خود نرسید؛ ایران نه تنها تسلیم نشد بلکه در جریان این مقاومت، قدرت بازدارندگی خود را تثبیت کرد و رسماً از سوی برخی ناظران بینالمللی به عنوان «قدرت چهارم دنیا» نام برده شد. رسانهها و چهرههای بینالمللی، حتی حامیان آمریکا و اسرائیل، روایت تحقیر ترامپ و ایستادگی ایران را بازتاب دادند.
وی تأکید کرد: ما خونخواهی رهبر شهیدمان را و شهدای عزیز و سرفراز ایران اسلامی را فراموش نکردهایم و تا قصاص ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار آرام نخواهیم نشست.
امام جمعه بندر امام خمینی تصریح کرد: ما هرگز به قاتلان رهبر شهیدمان اعتماد نداریم. آمریکا همواره پیمانشکنی کرده؛ بنابراین برنامهریزی باید به گونهای باشد که چیزی نقد به دشمن داده نشود، منتظر «نسیه» نباشیم و گام به گام از موضع بالا و برابر حرکت کنیم.
حجت الاسلام عبادی در فراز دیگری از خطبهها با تسلیت ایام دهه محرم، بیان کرد: روز عاشورا روز عزت و سربلندی جریان مقاومت در مقابل ظلم و استکبار است. نهضت حسینی الهامبخش همه ملتهای آزاده و مایه ترس و هراس دنیای استکبار است.
وی عنوان کرد: بیشک هر کسی با نهضت عاشورا و همچنین شخصیت ظلمستیز حضرت اباعبدالله الحسین(ع) آشنا باشد، هرگز زیر بار ظلم و ستم نخواهد رفت.
وی ادامه داد: بهترین درس قیام عاشورا، ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان است که آزادگی، عزت و سربلندی را در پی دارد.
وی در پایان گفت: سیدالشهدا (ع) به ما یاد داد که برای عزت و سربلندی و حفظ کرامت و شرافت یک ملت باید مقاومت و ایستادگی کرد و در مقابل مستکبران عالم ایستاد هرچند که هزینه آن خون عزیزترین افراد هم باشد.
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