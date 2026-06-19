امام جمعه قشم: سیاست خارجی نباید به عرصه رقابت های جناحی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، در خطبه های این هفته نماز جمعه قشم با گرامیداشت روز بسیج اساتید، سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی و روز اصناف، نقش اساتید انقلابی در جهاد تبیین، مبلغان دینی در نهادینه سازی ارزش های اخلاقی و بازاریان را به عنوان امانتداران اقتصاد جامعه ستود و از عدم تشکیل برخی اتحادیه های صنفی در این شهرستان به رغم ظرفیت های گسترده اقتصادی انتقاد کرد.

وی در بخش اصلی خطبه ها، با تبریک فرارسیدن ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی و قدردانی از هیئت های مذهبی، به تحلیل تفاهم صورت گرفته میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده پرداخت و با هشدار نسبت به «گرفتار شدن در پیش فرض های جناحی»، تصریح کرد: سیاست خارجی نباید به عرصه رقابت های داخلی تقلیل یابد؛ معیار اصلی، تأمین منافع ملی و حفظ عزت کشور است و هیچ جریان سیاسی اجازه ندارد حمایت ملی از نظام را به نفع خود مصادره کند.

امام جمعه قشم با تأکید بر رویکرد «نه خوش بینی ساده لوحانه و نه بدبینی تخریب گرایانه» در قبال مذاکرات، اظهار داشت: مذاکره در چارچوب سیاست های نظام، مشروع و عقلانی است، اما تجربه ثابت کرده که بدعهدی طرف آمریکایی یک اصل ثابت در محاسبات جمهوری اسلامی محسوب می شود و نباید با تحلیل های غیرواقعی، امنیت روانی جامعه را مخدوش کرد.

حاجبی در ادامه با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، این پیام را «منشور وحدت ملی» و «نقطه عطفی برای خنثی سازی فضاسازی های رسانه ای دشمن» توصیف کرد و گفت: مهم ترین دستاورد این پیام، اعتراف طرف مقابل به استیصال و ناکامی در تحقق اهداف خود علیه ملت ایران است؛ موضوعی که باید با روایت گری دقیق برای افکار عمومی تبیین شود.

وی با استناد به فرمایشات اخیر رهبری، پذیرش تفاهم را «مقبول اما مشروط» خواند و خاطرنشان کرد: این رویکرد هوشمندانه، نه تأیید مطلق است و نه رد مطلق؛ بلکه تأکید بر اجرای دقیق تعهدات از سوی طرف مقابل و حفظ کامل خطوط قرمز نظام است. دولت و مسئولان مکلف به پیگیری اجرای تعهدات هستند و مردم نیز باید با هوشیاری روند تحولات را رصد کنند.

امام جمعه قشم در پایان با قدردانی از هدایت های حکیمانه رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت حفظ همبستگی ملی، پرهیز از اختلافات جناحی و تداوم روحیه مقاومت و عزت طلبی در جامعه تأکید کرد و برای تعجیل در فرج امام عصر(عج)، سلامتی رهبری و عزت روزافزون ملت ایران دعا کرد.