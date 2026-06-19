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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

باید از برداشت‌های گزینشی نسبت به پیام رهبری خودداری کرد

باید از برداشت‌های گزینشی نسبت به پیام رهبری خودداری کرد

قزوین- امام جمعه محمودآباد با تأکید بر جامعیت پیام رهبر انقلاب درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا گفت: باید با نگاه کامل به ابعاد پیام، از برداشت‌های گزینشی و اختلاف‌افکنی پرهیز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های نماز جمعه محمودآباد با تأکید بر ضرورت شکرگزاری از نعمت رهبری فرزانه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب با بصیرت و دقت، مسائل کشور را در ابعاد مختلف دنبال می‌کنند و پیام ایشان درباره تفاهم‌نامه اخیر یک بسته جامع و چندبعدی است که نباید به‌صورت گزینشی تفسیر شود.

وی افزود: سیره رهبر انقلاب در همراهی و اعتماد به مسئولان، در امتداد مشی امام راحل قرار دارد و نشان می‌دهد ولایت فقیه نه‌تنها موجب دیکتاتوری نمی‌شود، بلکه در مدیریت بحران‌ها و گره‌گشایی از مسائل کشور نقش‌آفرین است.

امام جمعه محمودآباد تصریح کرد: موافقت رهبر انقلاب با این تفاهم‌نامه بر اساس تعهد رئیس‌جمهور به عدم پذیرش زیاده‌خواهی‌های آمریکا بوده و از این رو این موافقت، مشروط است نه مطلق و به نحوه اجرای تعهدات بستگی دارد.

موسوی با بیان اینکه اگر این توافق به مصلحت کشور نبود، قطعاً مورد تأیید قرار نمی‌گرفت، گفت: ادعای تحمیل این تفاهم‌نامه به رهبری جفا در حق جایگاه ولایت است.

وی تأکید کرد: مذاکره به معنای پذیرش نظر دشمن نیست و ملت ایران و رهبر انقلاب نسبت به تحقق شروط این تفاهم‌نامه مطالبه‌گر خواهند بود.

امام جمعه محمودآباد در پایان خاطرنشان کرد: پیام اخیر رهبر معظم انقلاب فصل‌الخطاب است و همه جریان‌ها باید با پرهیز از اختلاف‌افکنی، وحدت ملی را حفظ کنند.

کد مطلب 6865009

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