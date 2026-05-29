به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبههای نماز جمعه این هفته قشم با اشاره به همزمانی دو مناسبت مهم عید غدیر خم و سالروز رحلت امام خمینی(ره)، اظهار کرد: خطبه غدیر پیامبر اکرم(ص) تنها مربوط به یک واقعه تاریخی نیست، بلکه منشوری همیشگی برای هدایت، عدالت، حاکمیت دینی و ولایت در امت اسلامی به شمار میرود.
وی افزود: این پیام بزرگ باید در جامعه اسلامی، بهویژه در میان خانوادهها و نسل جوان، مورد بازخوانی و تبیین قرار گیرد تا مسیر هدایت و انسجام امت اسلامی حفظ شود.
امام جمعه قشم با بیان اینکه وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی(ره) نیز با الهام از حدیث ثقلین تدوین شده است، تصریح کرد: این وصیتنامه قطبنمای انقلاب اسلامی و منشور هویت نظام جمهوری اسلامی است و همانند خطبه غدیر، بر اصولی همچون صراحت، آیندهنگری، عمومی بودن پیام و دعوت به عمل تأکید دارد.
حجتالاسلام حاجبی، پیام مشترک غدیر و وصیتنامه امام خمینی(ره) را «وحدت و انسجام» عنوان کرد و گفت: غدیر برای جلوگیری از تفرقه و چنددستگی در امت اسلامی شکل گرفت و امام خمینی(ره) نیز در وصیتنامه خود با تأکید بر قرآن و عترت، بر ضرورت شکلگیری امت واحده اسلامی تأکید کردهاند.
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت حفظ وحدت ملی، خاطرنشان کرد: پرهیز از اختلافات بیثمر سیاسی و ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی، یک ضرورت انکارناپذیر برای کشور است و مسئولان و جریانهای سیاسی باید تقویتکننده انسجام و همبستگی ملی باشند.
امام جمعه قشم همچنین با تقدیر از مردم جزیره قشم و جزایر اطراف در صیانت از امنیت تنگه هرمز، بیان کرد: مردم این منطقه در خط مقدم دفاع از امنیت ملی قرار دارند و شایسته خدمترسانی صادقانه و بیمنت هستند.
وی تأکید کرد: نباید برخی رفتارها و مواضع سیاسی موجب تضعیف وحدت و همبستگی اجتماعی شود.
حجتالاسلام حاجبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن دهه امامت و ولایت، بر برگزاری باشکوه برنامههای این ایام تأکید کرد و افزود: همراهی با ولیفقیه، تکریم شهدا و پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی از مهمترین وظایف مردم و مسئولان در این دهه است.
وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، مردم را به صرفهجویی دعوت کرد و از مسئولان و متولیان بازار خواست با دقت بیشتری نسبت به کنترل قیمتها و جلوگیری از فشار مضاعف اقتصادی بر مردم اقدام کنند.
