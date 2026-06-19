به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه شریان در لبیک به پیام امام خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه رئیس جمهوران ایران و آمریکا طی بیانیه ای اعلام کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَن یَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِینَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡغَٰالِبُونَ

در صد و دهمین شب بعثت الهی مردم دلیر ایران عزیز، پیام تاریخی حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای درباره تفاهم‌نامه رئیس‌جمهوران ایران و آمریکا منتشر شد که اگرچه کوتاه بود اما نکات صریح و دقیقی داشت.

جبهه شریان ضمن بیعت مجدد با ولی امر مسلمین جهان و اعلام تبعیت محض از منویات معظم‌له، خداوند متعال را شکرگذار است که چنین تقدیری را برای زعامت امت، پس از شهادت امام عزیز سید علی خامنه‌ای رقم زد و همچنین به جهت عمل به تکلیف اسلامی و انقلابی خود در این شرایط به شدت خاص و حساس بدون توجه به حواشی و موضوعات جناحی و همگام با ملت مبعوث‌شده، جبهه‌ی سپاس به درگاه الهی می‌ساید؛ تاکنون ۱۱۰ شب در کف خیابان کنار مردم ایستاده‌ایم(۳۰ شب میدان صنعت شهرک قدس و الباقی تاکنون و آینده در میدان ابن سینا دروازه شمیران) که طی این مدت با حضور بیش از ۴۰۰ سخنران و شاعر و مداح و هنرمند به تبیین و خدمت و حماسه پرداختیم و نقطه‌ی اوج آن، برپایی اجتماع بزرگ در تاریخ شنبه ۲۳ خردادماه در میدان ابن‌سینا بود که با حضور بیش از ۱۰ هزار نفر امت مبعوث و بیش از ۱۵ نماینده مجلس در نقد روند مذاکرات و مطالبه شروط امام خامنه‌ای برگزار شد.

اینک، پس از صدور فرمان تاریخی امامِ جوان امت، بر خود فرض می‌دانیم منویات ایشان را پیگیری نموده و تحقق شروط مدنظر معظم‌له را با دقت از مسئولان ذیربط (رییس جمهور محترم و اعضای شورای عالی امنیت ملی) مطالبه نماییم.

نکته‌ی حایز اهمیت در این شرایط، ضرورت حفظ اتحاد مقدس حول محور ولایت است؛ از آحاد مردم باوفا و باشرف، به ویژه کنشگران انقلابی و حزب‌اللهی درخواست داریم در عین پافشاری بر مواضع صحیحی که تاکنون اتخاذ نموده‌اند، تلاش شود افرادی که به هر دلیل نظر متفاوتی داشتند، طرد نشده و جانفداهای دهها میلیونی انقلاب اسلامی متحدتر و پرشمارتر از قبل، برای عبور از این پیچ تاریخی و رسیدن به صبح ظفر و ظهور، به حرکت منسجم ادامه دهند.

تاکید می‌نماییم هرگونه توهین به مسئولان - ولو با نظرات آنها مخالفت داشته باشیم - زیبنده‌ نیروهای انقلابی و ولایی نیست؛ میان نقد جدی عملکردها با اهانت به افراد، فرسنگ‌ها فاصله است که ضرورت دارد این مرزبندی به صورت جدی لحاظ شود.

از آنانی که به هر دلیل موافق روند مذاکرات بودند، نیز درخواست داریم بدون اصرار بر ادامه روند قبل، از این پس منویات رهبری معظم انقلاب اسلامی را مطالبه نمایند و در اتفاقات آتی، از تکرار برچسب زنی به نیروهای انقلابی و استعمال عبارات دشمن‌شادکن مانند تندرو، خوارج و... پرهیز نمایند.

نکته‌ای که در این باره نباید مورد غفلت قرار گیرد، تعهد رئیس جمهوری محترم و اعضای شورای عالی امنیت ملی به "پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت" است که ضرورت دارد در این زمینه اقدامات بازدارنده و در مواقع لزوم، تهاجمی به دشمن بدعهد و قاتل و اپستینی در دستور کار قرار گیرد.

در این باره، همینک جنوب لبنان و یکی از اضلاع اصلی جبهه مقاومت تحت شدیدترین حملات وحشیانه‌ی رژیم صهیونی قرار دارد که ضرورت دارد پاسخ نظامی پشیمان‌کننده به متحد اصلی آمریکای جنایتکار در منطقه داده شود.

تعطیلی ۴ ماهه‌ی صحن علنی مجلس که برخلاف مشی امام شهید و امام جدید است (ساختارمداری و قانون‌محوری)، از نقاط سیاه و غیرقابل قبول ایام ماضی است که رئیس و هیات رئیسه‌ی سابق و فعلی باید درباره‌ی این رفتار غیرقانونی و ضدجمهوریت، به افکار عمومی و مراجع قانونی پاسخگو باشند.

امیدواریم در سایه‌ی تفضلات الهی، توجهات امام زمان عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، فرماندهی امام رشید و جوان، تداوم بعثت الهی مردم عزیز ایران اسلامی و تلاش و همت مسئولان، این نبرد اراده‌ها به پیروزی اسلام بر کفر ختم شود و فردایی روشن و پیشرفته در انتظار کشور عزیزمان باشد ان‌شاءالله