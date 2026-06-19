به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین،‌ پس از اعلام آتش بس ادعایی در جنوب لبنان از ساعت ۱۶ عصر امروز به وقت محلی، رژیم صهیونیستی ۱۶ بار شهرک ها و روستاهای این منطقه را هدف حملات هوایی قرار داده است.

رسانه های محلی اعلام کردند که در تازه ترین موج حملات رژیم صهیونیستی،‌ شهرک های شوکین،‌میفدون، جبل الرفیه و الریحان هدف حملات هوایی قرار گرفته اند.

ارتش رژیم صهیونیستی هم مدعی شده است که تا زمانی که لازم باشد، به حملات خود به جنوب لبنان ادامه خواهند داد.

رسانه های عبری نیز گزارش دادند که یک مقام ارشد صهیونیست گفته ارتش اشغالگر در جنوب لبنان باقی خواهد ماند و آنها آزادی عمل برای مقابله با تهدیدات جدید را خواهند داشت.