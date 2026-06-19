به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به وضعیت کارگران بیکار شده پس از جنگ، از ثبت‌نام بیش از ۸ هزار و ۱۵۰ نفر در استان برای بهره‌مندی از بیمه بیکاری خبر داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر افزود: از مجموع متقاضیان بیمه بیکاری در استان بوشهر، سه هزار و ۴۷۳ نفر به‌صورت انفرادی و بیش از ۴ هزار و ۶۷۶ نفر نیز از طریق ۳۴ شرکت و کارگاه برای دریافت این حمایت ثبت‌نام کرده‌اند.

پروانه ادامه داد: بررسی پرونده بیش از سه هزار و ۲۰۰ نفر از متقاضیان در اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان انجام و مراحل تأیید نهایی آنان تکمیل شده و پرونده‌ها برای پرداخت مقرری به سازمان تأمین اجتماعی ارسال شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت کارگران در دوران بیکاری، اظهار امیدواری کرد سازمان تأمین اجتماعی هرچه سریع‌تر نسبت به برقراری مقرری بیمه بیکاری اقدام کند تا از فشارهای معیشتی بر کارگران و خانواده‌های آنان کاسته شود.وی همچنین ابراز امیدواری کرد با پایان شرایط جنگ و بازگشت ثبات، زمینه بازگشت کارگران به محیط‌های کار و تولید فراهم شود.