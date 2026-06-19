به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر جمعه در بازدید میدانی از روستاهای باغک شمالی و جنوبی ضمن گفتوگو با دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها، از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پروژههای نیمهتمام، نیازهای عمرانی، مشکلات زیرساختی و مطالبات مردمی قرار گرفت.
فرماندار تنگستان در این دیدارها با تأکید بر اینکه تکمیل پروژههای نیمهتمام در اولویت برنامههای شهرستان قرار دارد، اظهار کرد: هدف از بازدیدهای میدانی، تصمیمگیری دقیقتر و تخصیص بهینه اعتبارات است تا پروژههایی که سالهاست نیمهتمام ماندهاند، هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسند و مردم آثار ملموس آن را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای زیرساختهای روستایی افزود: توسعه روستاها تنها در اجرای چند پروژه محدود خلاصه نمیشود، بلکه باید به شکل جامع به موضوعاتی مانند بهبود راههای ارتباطی، ساماندهی معابر، تقویت شبکههای آب، برق و سایر زیرساختهای اساسی توجه شود.
فرماندار تنگستان همچنین خاطرنشان کرد: در تخصیص اعتبارات، نگاه شهرستان بر پایه عدالت، نیازسنجی دقیق و اثرگذاری واقعی پروژهها خواهد بود و تلاش میشود منابع موجود به سمت طرحهایی هدایت شود که بیشترین تأثیر را در رفاه مردم و توسعه پایدار روستاها دارند.
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