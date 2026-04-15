سلیمانی: ۷۰ درصدی اعتبارات عمرانی تنگستان تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر،مسلم سلیمانی صبح چهارشنبه در نشست کمیته برنامهریزی شهرستان تنگستان، با اشاره به تخصیص بیش ۷۰ درصدی اعتبارات عمرانی شهرستان، بر لزوم تسریع در اجرای پروژهها و نظارت دقیق بر روند پیشرفت فیزیکی و مالی آنها تاکید کرد.
فرماندار تنگستان اظهار کرد: با تلاشهای صورت گرفته و همکاری دستگاههای اجرایی، شاهد تخصیص قابل توجهی از اعتبارات عمرانی شهرستان بودهایم که این مهم، فرصتی مغتنم برای ارتقاء زیرساختها و بهبود وضعیت پروژههای نیمهتمام است.
وی افزود: تخصیص بیش از ۷۰ درصدی اعتبارات، گامی بلند در جهت تحقق اهداف توسعهای شهرستان محسوب میشود، اما نباید از اهمیت پیگیری مستمر و رفع موانع اجرایی غافل شد.
سلیمانی با تاکید بر اهمیت پروژههای عمرانی در ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، خواستار برگزاری جلسات منظم کمیتههای فنی و اجرایی برای بررسی دقیق مشکلات هر پروژه و ارائه راهکارهای عملیاتی شد.
وی همچنین بر ضرورت شفافیت در هزینهکرد اعتبارات و گزارشدهی منظم به مردم تاکید کرد و افزود: مردم ولینعمتان ما هستند و حق دارند از روند اجرای پروژهها و نحوه مصرف اعتبارات در شهرستان مطلع باشند.
فرماندار تنگستان در پایان، از تلاشهای دستاندرکاران اجرای پروژههای عمرانی قدردانی و ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همافزایی، شاهد تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای مهم شهرستان در سال جاری باشیم.
در این نشست، مقرر شد تا گزارش دقیقی از پیشرفت پروژههای کلیدی شهرستان در جلسه آتی کمیته برنامهریزی ارائه شود و همچنین سازوکارهای لازم برای جذب هرچه بیشتر اعتبارات و تسهیل فرآیندهای اداری مرتبط با اجرای پروژهها بررسی شود.
