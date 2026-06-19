به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای افزایش پایداری شبکه‌های برق، کاهش خاموشی‌های ناخواسته و ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی، عملیات تعمیرات و بهسازی شبکه در قالب مانور سراسری طرح ملی سامان روز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در مناطق اعلام‌شده استان اجرا می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، در جریان اجرای این طرح احتمال اعمال محدودیت موقت برق در برخی محدوده‌ها و در ساعات اعلام‌شده وجود دارد. از شهروندان درخواست شده است با توجه به برنامه زمان‌بندی منتشرشده، همکاری لازم را با اکیپ‌های عملیاتی داشته باشند.

گفتنی است این اقدامات با هدف آماده‌سازی و تقویت شبکه برق برای تأمین برق پایدار در فصل گرم سال انجام می‌شود.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد از همراهی و همکاری مشترکان قدردانی کرده است.