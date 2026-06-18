خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها-راضیه سالاری: تابستان‌ها در استان هرمزگان به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوای گرم، همواره فصلی با جهش مصرف در بخش انرژی بوده است، مسئله‌ای که بخش عمده‌ای از آن غیر قابل کنترل است و با بالارفتن گرمای هوا رابطه مستقیم دارد اما می‌توان با مصرف بهینه و نظارت مؤمنانه بر مصرف، سرعت اوج گیری مصرف را کاهش داد.

بر اساس آمار رسمی، شدت مصرف انرژی در ایران حدود سه برابر میانگین جهانی است. این یعنی برای تولید همان مقدار کالا یا خدمات، سه برابر بیشتر از یک کشور اروپایی یا حتی همسایه‌هایی مانند ترکیه، انرژی مصرف می‌کنیم. این شکاف عظیم، ریشه در قیمت‌گذاری یارانه‌ای، فرسودگی تجهیزات و نبود فرهنگ مصرف بهینه دارد.

نمونه‌های موفق داخلی نشان می‌دهد که اراده جمعی کارآمد است. برای مثال، در پویش «۲ درجه کمتر» در زمستان ۱۴۰۱، با وجود سرمای شدید، مصرف گاز بخش خانگی کنترل شد و از خاموشی گسترده جلوگیری به عمل آمد. یا در برخی شهرهای کویری، نصب آبگرمکن‌های خورشیدی و فرهنگ صرفه‌جویی، بحران آب را به تأخیر انداخته است.

صرفه‌جویی یک راه حل مقطعی نیست؛ بلکه یک سبک زندگی است. سبکی که در آن هر قطره آب، هر مترمکعب گاز و هر کیلووات برق به عنوان «امانتی ملی» دیده می‌شود. بدون این نگاه، حتی ساختن صدها نیروگاه و سد جدید نیز پاسخگوی رشد بی‌رویه مصرف نخواهد بود. از این رو، کارشناسان معتقدند نقطه شروع قضیه، «تغییر روایت» است: از «صرفه‌جویی یعنی عقب‌افتادگی» به «صرفه‌جویی یعنی هوشمندی و قدرت ملی».

آلودگی شبکه غرب استان به ۲۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز / جهاد صرفه‌جویی تنها راه عبور از پیک تابستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با اشاره به افزایش بی‌سابقه دما و ورود به فصل گرم سال، از مشترکان خانگی و کسب‌وکارها خواست با رعایت راهکارهای ساده مدیریت مصرف، کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مصرف برق را محقق کنند.

وی همچنین نسبت به آلودگی شبکه برق غرب استان به بیش از ۲۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز هشدار داد و گفت: هر دستگاه ماینر معادل مصرف یک خانه روستایی برق مصرف می‌کند.

حمید ساعدپناه، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود به فصل گرم و افزایش چشمگیر دما در استان، بر ضرورت مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در انرژی برق تأکید کرد.

وی با بیان اینکه با افزایش دما، مصرف برق نیز به طور طبیعی افزایش می‌یابد، اظهار داشت: از مشترکان عزیز به ویژه بانوان خانه که حساسیت بیشتری در مصرف برق دارند، درخواست داریم توجه ویژه‌ای به مدیریت مصرف در منازل و فضاهای کسب‌وکار داشته باشند. اگر این مهم محقق شود، می‌توانیم شاهد کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مصرف در بخش خانگی و محیط‌های تجاری باشیم.

ساعدپناه با اشاره به راهکارهای ساده اما مؤثر صرفه‌جویی افزود: خاموش کردن لامپ‌های اضافی، خاموش کردن کولرهای اضافی (که بیش از دو سوم مصرف برق در تابستان مربوط به بخش سرمایش است)، شستشوی کولرها و نصب سایبان روی کمپرسور کولرها، تأثیر بسیار زیادی در کاهش مصرف برق خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان در ادامه به تشریح الگوهای مصرف برق پرداخت و تصریح کرد: الگوی مصرف در تابستان (از فروردین تا پایان شهریور) برای هر مشترک خانگی ۲۵۰۰ کیلووات ساعت است. از ابتدای مهر تا پایان آذر، الگوی مصرف ۲۰۰۰ کیلووات ساعت و از اول دی تا پایان اسفند نیز ۳۰۰ کیلووات ساعت می‌باشد. در این سه ماه پایانی سال، قیمت برق در استان هرمزگان همانند استان‌هایی مثل تهران و شیراز محاسبه می‌شود و تخفیفی نخواهیم داشت.

وی با اشاره به مشوق‌های در نظر گرفته شده برای مشترکان خوش‌مصرف گفت: بر اساس اعلام مقام عالی وزارت نیرو، اگر مشترکان خانگی ۱۰ درصد مصرف برق خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش دهند، ۳۰ درصد پاداش شامل حالشان می‌شود و هزینه پرداختی برقشان کاهش می‌یابد. یعنی ۱۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف، ۳۰ درصد کاهش در هزینه قبض برق را به همراه دارد.

هشدار جدی درباره ماینرهای غیرمجاز در غرب استان

ساعدپناه در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی از وضعیت شبکه برق در غرب استان گفت: متأسفانه شبکه برق در غرب استان به شدت به ماینرهای غیرمجاز آلوده شده است. هر دستگاه ماینر معادل مصرف یک خانه روستایی برق مصرف می‌کند. بر اساس برآوردهای ما، در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در این منطقه فعال هستند که شرایط را برای ما بسیار سخت کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان افزود: ما در یک تا دو سال گذشته بیش از ۳۰۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز را شناسایی و با کمک نیروهای انتظامی جمع‌آوری کرده‌ایم، اما متأسفانه همچنان شاهد فعالیت غیرمجاز این دستگاه‌ها هستیم.

وی با اشاره به خسارت‌های ناشی از فعالیت ماینرهای غیرمجاز تأکید کرد: این دستگاه‌ها هم به شبکه برق آسیب می‌زنند و هم به لوازم برقی مشترکان خانگی. نوساناتی که ماینرها در شبکه ایجاد می‌کنند، باعث آسیب به یخچال و دیگر وسایل برقی مردم در روستاها و محلات می‌شود.

ساعدپناه از افرادی که به صورت غیرمجاز از برق برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، خواست این کار را کنار بگذارند و تأکید کرد: اگر کسی قصد راه‌اندازی کسب‌وکار در این حوزه را دارد، مسیر قانونی آن مشخص است. می‌تواند به اداره برق مراجعه کرده، مجوز بگیرد و برق مصرفی خود را پرداخت کند. این مسیر درستی است، اما استفاده غیرمجاز را خواهش می‌کنم کنار بگذارند تا بتوانیم تابستان را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.

پویش کاهش ۵ درصدی مصرف و مشارکت مردمی

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان با اشاره به تکلیف کشوری برای مدیریت مصرف گفت: پویشی با عنوان «کاهش ۵ درصدی مصرف» توسط مقامات عالی وزارت نیرو طراحی شده است. این پویش کمک می‌کند که پنج تا ده درصد مصرف خود را مدیریت کنیم. اگر این اتفاق بیفتد، نیازی به اعمال مدیریت بار در بخش خانگی نخواهیم داشت و از خاموشی جلوگیری می‌شود.

ساعدپناه از مردم خواست در این پویش شرکت کرده و دمای ترموستات کولرهای خود را روی ۲۵ درجه تنظیم کنند و افزود: مردم عزیز همانطور که از ابتدای ماه رمضان و اسفند ماه پای کار بودند و در میدان حضور داشتند، حالا نیز برای جهاد صرفه‌جویی پای کار باشند. با کمک هم می‌توانیم این کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی را رقم بزنیم و با دمای افزایش یافته تابستان، بدون مشکل عبور کنیم.

مدیریت مصرف و مدیریت بار؛ دو بال عبور از پیک

وی با تفکیک دو مفهوم «مدیریت مصرف» و «مدیریت بار» توضیح داد: مدیریت مصرف به کارهای فرهنگی و بهینه‌سازی مصرف برمی‌گردد که در حال حاضر با همکاری آموزش و پرورش و نهادهای مردم‌نهاد در حال اجراست. دانش‌آموزان پیش‌دبستانی تا متوسطه اول به عنوان «سفیران انرژی برق» آموزش می‌بینند تا در خانه‌ها با کمک مادران، فرهنگ صرفه‌جویی را نهادینه کنند.

ساعدپناه در خصوص مدیریت بار نیز گفت: در این بخش به سراغ محدودسازی می‌رویم. ادارات موظف هستند مصرف خود را پس از ساعات اداری به ۳۰ درصد برسانند و اگر رعایت نکنند، برقشان محدود و قطع خواهد شد. در بخش کشاورزی، چاه‌های کشاورزی به مدت پنج ساعت از ساعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۵:۳۰ بعدازظهر قطع می‌شوند و در مقابل، از ساعت ۱۹ به بعد می‌توانند در قالب الگوی مصرف، برق رایگان دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان با اشاره به مشارکت ۶۵ درصدی کشاورزان و ۸۰ تا ۸۱ درصدی ادارات در این طرح، افزود: هنوز به مشارکت ۱۰۰ درصدی نرسیده‌ایم. از صنایع نیز خواسته شده یک روز در هفته فعالیت خود را به ۱۰ درصد برسانند و اگر این کار را انجام ندهند، مجبور خواهیم بود برق آن روزشان را قطع کنیم.

ساعدپناه در پایان تأکید کرد: اگر صنایع، ادارات و کشاورزان همکاری لازم را داشته باشند، نیازی به اعمال قطعی برق نخواهد بود و می‌توانیم با مدیریت مطلوب، از پیک تابستان بدون تنش و چالش عبور کنیم.

مدیریت مصرف به معنای استفاده نکردن از برق نیست / کاهش ۱۰ درصدی مصرف برابر با ایجاد یک نیروگاه مجازی

معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع برق هرمزگان با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف برق به معنای استفاده نکردن از انرژی نیست، بلکه بهینه‌سازی مصرف در ۲۴ ساعت شبانه‌روز است، گفت: اگر هر خانواده مصرف خود را ۱۰ درصد کاهش دهد، عملاً معادل صرفه‌جویی در ساخت یک نیروگاه بزرگ در کشور خواهد بود.

مهرداد حاجی‌زاده، معاون فروش و خدمات مشترکان شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان، امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی، اظهار داشت: مدیریت مصرف و بهینه‌سازی انرژی یک وظیفه همگانی است و همه ما در قبال صرفه‌جویی مسئول هستیم. این کار هم به مدیریت بهتر حامل‌های انرژی و حفظ آن برای نسل‌های آینده کمک می‌کند و هم در مدیریت هزینه‌های زندگی و مقابله با تورم مؤثر است.

وی با بیان اینکه ناترازی انرژی در دو سه سال اخیر، ضرورت همکاری همه بخش‌ها را دوچندان کرده است، افزود: اگر مصرف انرژی الکتریکی را به طور خاص در نظر بگیریم، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی آن می‌تواند به ذخیره آب پشت سدها، بهبود مصرف آب در بخش کشاورزی و کاهش مصرف حامل‌های انرژی کمک شایانی کند.

صرفه‌جویی ۱۰ درصدی؛ معادل یک نیروگاه بزرگ

حاجی‌زاده با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی در مصرف برق در واقع ایجاد یک «نیروگاه بزرگ» است، تصریح کرد: نیروگاه‌های کشور برای بدترین حالت و پرمصرف‌ترین شرایط طراحی می‌شوند. اگر بتوانیم با کاهش مصرف هرچند کم، از سرمایه‌گذاری‌های کلان دولت برای احداث نیروگاه‌های جدید جلوگیری کنیم، کمک بزرگی به اقتصاد کشور کرده‌ایم. به عبارت دیگر، هر خانواده و هر مشترک با کاهش ۱۰ درصدی مصرف خود، عملاً معادل صرفه‌جویی در ساخت یک نیروگاه بزرگ را رقم می‌زند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشوق‌های در نظر گرفته شده برای مشترکان خوش‌مصرف اشاره کرد و گفت: امسال با کاهش ۱۰ درصدی مصرف انرژی برق، مشترکان خانگی حدود ۳۰ درصد پاداش خوش‌مصرفی دریافت می‌کنند. اما در مقابل، اگر مصرف بالا رود و مشترک جزو پرمصرف‌ها باشد، قبوض برق به صورت پلکانی و با جریمه محاسبه خواهد شد که قطعاً به اقتصاد خانواده لطمه می‌زند.

مدیریت مصرف یعنی بهینه‌سازی، نه استفاده نکردن

معاون فروش و خدمات مشترکان برق هرمزگان با ارائه تعریف دقیقی از مدیریت مصرف برق تأکید کرد: مدیریت مصرف برق به معنای استفاده نکردن از انرژی نیست، بلکه بهینه استفاده کردن در ۲۴ ساعت شبانه‌روز است. مثلاً یک مشترک خانگی نباید وسایل پرمصرف مثل کولر گازی، اتو و ماشین لباسشویی را به صورت همزمان روشن کند. همچنین در شب، لامپ‌های اضافی خانه باید خاموش شوند، چرا که در شب یکی از مصارف اصلی کشور، روشنایی است.

وی با اشاره به اینکه عمده مصرف برق در استان هرمزگان مربوط به وسایل سرمایشی است، گفت: در منازل نیازی نیست هوا بیش از حد سرد باشد. به جای روشن کردن همزمان همه کولرهای گازی، با یک کولر می‌توان دمای منزل را به آستانه رفاه و آسایش رساند. تنظیم دمای کولر روی ۲۵ درجه، هوای معتدل و مناسبی را در خانه ایجاد می‌کند و نیازی به تنظیم روی ۱۶ یا ۱۷ درجه نیست.

حاجی‌زاده تأکید کرد: این توصیه‌ها فقط به خاطر هزینه نیست، بلکه کمک به مصرف انرژی و جلوگیری از خاموشی‌ها و قطعی‌های تابستان است. اگر در هر خانه فقط ۱۰ درصد از مصرف وسایل سرمایشی، روشنایی و دیگر بخش‌ها کاهش یابد، قطعاً در نگاه ملی کمکی بزرگ به کل کشور خواهد بود.

برنامه‌های ویژه برای بخش‌های غیرخانگی

معاون فروش و خدمات مشترکان برق هرمزگان به برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش‌های غیرخانگی نیز اشاره کرد و گفت: در بخش کشاورزی، استفاده طبق پروانه بهره‌برداری از چاه‌ها، هم به مدیریت منابع آب و هم به مدیریت انرژی الکتریکی کمک می‌کند. در بخش صنعت نیز تعویض تجهیزات صنعتی فرسوده با تجهیزات کم‌مصرف و استاندارد و برنامه‌ریزی صحیح خط تولید، تأثیر بسزایی در کاهش مصرف انرژی دارد.

وی در خصوص بخش اداری نیز افزود: خاموش کردن وسایل سرمایشی، الکترونیکی، کامپیوترها و لامپ‌های اضافی بعد از ساعت اداری، بسیار تأثیرگذار است. متأسفانه گاهی بعد از تعطیلی ادارات، مصرف بی‌رویه و بی‌دلیل ادامه می‌یابد. خاموش کردن وسایل اضافی به ویژه وسایل سرمایشی در ادارات، کمک زیادی به تأمین انرژی بخش خانگی در تابستان خواهد کرد.

حاجی‌زاده در پایان تأکید کرد: حامل‌های انرژی بسیار ارزشمند هستند و با کاهش مصرف انرژی، هم از سرمایه‌گذاری‌های کلان و بی‌رویه جلوگیری می‌شود و هم به مدیریت اقتصادی و کاهش هزینه‌های خانوار کمک می‌کنیم. امیدواریم با همکاری مردم و همه بخش‌ها، بتوانیم تابستان گرم پیش رو را بدون مشکل و قطعی پشت سر بگذاریم.

امام جمعه پارسیان: خاموش کردن هر کولر اضافی، یک موشک به قلب دشمن است

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا، امام جمعه پارسیان، با اشاره به حرمت قطعی اسراف و تبذیر در اسلام، مصرف بی‌جا و اضافه را مصداق بارز اسراف دانست و تأکید کرد: در جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران اسلامی، هر مرد و زن ایرانی وظیفه دارد با صرفه‌جویی و مصرف بهینه، به ویژه در حامل‌های انرژی، دشمن را مأیوس کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا، امام جمعه پارسیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آیات و روایات اسلامی درباره اسراف و تبذیر، اظهار داشت: یکی از حرام‌های قطعی در اسلام، اسراف و تبذیر است. مصرف بی‌جا و اضافه، مصداق اسراف است تا جایی که خدای بزرگ، اسراف‌کنندگان و تبذیرکنندگان را برادران شیطان معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه یکی از وجوه جنگ ترکیبی فعلی دشمن علیه ایران اسلامی، جنگ اقتصادی است، افزود: امروز تمام کفر علیه تمام اسلام پرچم برافراشته است. در جنگ نظامی، بخشی از جامعه یعنی نیروهای مسلح مقتدر ما وظیفه نگهبانی و پاسداری از مرز و بوم را بر عهده دارند، اما در جنگ اقتصادی، هر مرد و زن ایرانی وظیفه دارد.

هر خانم خانه‌دار می‌تواند یک فرمانده باشد

امام جمعه پارسیان با تأکید بر نقش آحاد مردم در جنگ اقتصادی تصریح کرد: در جنگ اقتصادی، هر زن خانه‌دار، هر مرد کارمند، هر بازاری، هر پیر و جوان وظیفه دارند دشمن را مأیوس کنند. این مهم با صرفه‌جویی و مصرف بهینه، خصوصاً در حامل‌های انرژی مانند برق، گاز، بنزین و گازوئیل و همچنین مصرف بهنگام و به اندازه محقق می‌شود.

وی خطاب به بانوان خانه‌دار گفت: یک خانم خانه‌دار می‌تواند یک فرمانده باشد و روزانه دشمن را با صرفه‌جویی خود موشک‌باران کند. این مسئله را نباید دست کم گرفت.

خاموش کردن هر کولر اضافی، یک موشک به قلب دشمن است

حجت‌الاسلام اسماعیل‌نیا با اشاره به وضعیت مصرف برق در استان‌های جنوبی کشور اظهار داشت: اگر هر خانوار ایرانی، خصوصاً در استان‌های جنوبی که کولرهای گازی بیشتری وجود دارد، یک کولر گازی اضافی که ضرورت ندارد را خاموش کند، به گفته کارشناسان تولید برق کشور، مشکل خاموشی امسال نخواهیم داشت.

وی افزود: متأسفانه ما شاهدیم در خیلی از خانه‌های همشهریانمان، دو کولر یا بیشتر همزمان روشن است. مردم می‌توانند با تغییر سبک زندگی، یکی یا دو تا از کولرهای اضافه را خاموش کنند و مشکل برق از بین می‌رود.

امام جمعه پارسیان با بیانی تأکیدی گفت: به تعبیری، خاموش کردن هر کولر اضافی و هر لامپ غیرضروری و اضافی، یک موشک است که مردم انقلابی و در میدان ایران به قلب دشمن می‌زنند. این را نباید دست کم گرفت.

دشمن به دنبال به زانو درآوردن ایران است؛ پیروزی با همدلی و صرفه‌جویی

وی در پایان با اشاره به اهداف شوم دشمن خاطرنشان کرد: دشمن به دنبال این است که با ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و خدمت‌رسانی به مردم، کشور ما را به زانو در بیاورد. ملت ما نیز باید در مقابل آن با صرفه‌جویی، با فرهنگ‌سازی مصرف بهینه برق، آب و دیگر منابع در بین فرزندانمان، دشمن را مأیوس کنیم.

حجت‌الاسلام اسماعیل‌نیا تأکید کرد: این اراده را ملت ایران کرده است و حتماً همانگونه که در عرصه‌های دیگر دشمن را به زانو درآورده است، در عرصه اقتصادی نیز با صرفه‌جویی و همدلی ان‌شاءالله پیروز می‌شویم و دشمن را شکست خواهیم داد.