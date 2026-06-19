خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مردم سوگوار و متدین و خداجو و مومن استان سمنان همزمان با شامگاه آخرین جنعه خردادماه ۱۴۰۵ و در شب پنجم ماه محرم، با حضور در مساجد و تکایا در رسای امام حسین(ع) و یاران دشت کربلا بر سر و سینه زدند.

مردم استان سمنان همچنین پیش از مراسم سوگواری ماه محرم، در رویداد بزرگ اجتماع اقتدار و صلابت مردم انقلابی استان سمنان حضور یافته و با شعارهای خود، از جنایت های آمریکا و اسرائیل غاصب اعلام انزجار کردند.

مردم این استان همچنین با در دست داشتن پرچم های جمهوری اسلامی ایران و تمثال مقدس رهبر شهید انقلاب اسلامی، به خوانخواهی ایشان شعارهایی را سر داده و در کنار آن از مجاهدت های سرداران دیپلماسی و میدان برای اعتلای کشورمان تقدیر کردند.

شعار محرم امسال

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه بازدید از هیئت های مذهبی شاهرود با بیان اینکه امسال مردم ما در این استان مذهبی، حضور پرشوری در رویدادهای مرتبط با ماه محرم داشتند، گفت: هیئت های مردمی در این ماه سنگ تمام گذاشته اند.

حجت الاسلام علیرضا قنبری با بیان اینکه امسال شعار ماه محرم، زیر خیمه حسینیم، خوانخواه و جان فداییم است، تاکید کرد: در این شعار هم همبستگی ملت ایران اسلامی زیر خیمه اباعبدالله(ع) و هم خوانخواهی و داغداری رهبر شهید انقلاب اسلامی ذیل یکدیگر ذکر شده است.

وی با بیان اینکه بعد سوم این شعار جان فدایی است که همه ما جان فدای این نظام و انقلاب و کشورمان هستیم، افزود: این شعار نشان می دهد که محرم امسال با محرم سال های گذشته تقاوت هایی دارد.

۱۰ شب ۱۰۰۰ هیئت

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه محرم یک عملیات معرفتی و شناختی در برابر جنگ ذو ابعاد دشمنان است، بیان کرد: همانطور که رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز بیان می کردند، کانون تبیین، هیئت های مذهبی هستند و در نتیجه امسال ویژه برنامه های تبیینی در هیئت های مذهبی در حال اجرا است.

قنبری با بیان اینکه امسال ۸۰۰ مبلغ نیز به هشت شهرستان استان سمنان در طول ماه محرم از طریق سامانه مرتبط با اعزام مبلغ، اعزام شده اند، بیان کرد: محتواهایی نیز در اختیار این مبلغان قرار داده شده تا بتوانیم عملیات بزرگ تبیینی ماه محرم را داشته باشیم.

وی با بیان اینکه هیئت ها هم خوشبختانه مانند همیشه پای کار هستند، افزود: بیش از یک هزار مجموعه و هیئت مذهبی که به عقیده ما یک هزار کانون تبیین و رسانه و امید آفرین هستند رسالت برگزاری رویدادهای ماه محرم را برعهده دارند.

همه آمده‌اند

مردم استان سمنان با چنان شوری در اجتماع انقلابی معابر و میادین اصلی شهرها و روستاها و همچنین هیئت های مذهبی و دسته های سینه زنی و زنجیر زنی حضور پیدا کرده اند که شاید بتوان گفت در سنوات اخیر کم سابقه بوده است.

مردمی که از یک سو خونخواه و سوگوار رهبر شهید انقلاب اسلامی هستند زیرا امسال نخستین محرمی است که ایشان در بین مان حضور ندارند و از سوی دیگر امیدوار هستند که حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای پرچم داری این انقلاب را ادامه می دهند.

مردم استان سمنان هر قدر امیدوار هستند همان قدر هم باصلابت در میدان حضور پیدا می کنند امشب شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر منافق آنان زمین را می لرزاند آن هم در اجتماعی است که حضور هزاران نفر در آن، چشم گیر تر از همیشه بود.

هیئات پای کار انقلاب

حجت الاسلام محمد حسین‌پور مبلغ دینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هیئت های مذهبی ما نشان داده اند که پای کار انقلاب اسلامی هستند، گفت: جریانی در کشورمان به خصوص از سال ۱۴۰۰ به این سمت ایجاد شد که تلاش داشت هیئت را در برابر نظام اسلامی قرار دهد اما امروز شاهد هستیم که تک تک این توطئه ها با هوشیاری هیئتی های ما بر آب شده است.

حسین پور با بیان اینکه هیئت ها امروز میدان دار اجتماعات اقتدار هستند و عزادای هایشان را ذیل این اجتماعات برگزار می کنند، بیان کرد: این پاسخ محکمی به همه شائبه ها و شک و تردید هایی است که دشمن ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه امسال شاهد هستیم که هیئت های مذهبی در سراسر استان سمنان سه رویکرد را در عزاداری ماه محرم خود لحاظ کرده اند، نخستین اینکه قبل از اجتماعات سوگواری و دسته روی و روضه خوانی شان را برگزار می کنند، دوم حین آن و توامان با این اجتماعات و ذیل یک پرچم با حضور مردم سینه زنی می کنند و گروهی دیگر تازه ساعت ۲۲:۳۰ شروع می کنند که مردم بتوانند از اجتماعات انقلابی هم بهره مند شوند، افزود: اینها همه نشان از شور و شعور حسینی مردم استان دارد.

یک سو آهنگ بلا

در شهرها و روستاهای استان سمنان موکب های بزرگی هم برپا شده است موکب هایی که هم پذیرایی و هم فضا سازی ماه محرم را برعهده دارند موکب هایی که نوحه های یزدی و نوحه های شور آور مرتبط با عاشورا و جنگ رمضان و شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی را پخش کرده و در تلاش هستند تا فضای شهرمان را عطرآگین کنند.

امشب اما خبرهای سیاسی که از پایتخت می رسد و همچنین پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی رنگ و بوی جالبی هم به اجتماع اقتدار مردم استان سمنان و همچنین هیئت های عزاداری داد گزارش ها خبر از آن می دهند که تقریباً در تمام مراسم سوگواری حسینی و همچنین اجتماعات اقتدار محوری استان این پیام قرائت و با تکبیر های مردم همراه شده است.

گروهی از مردم انقلابی استان سمنان هم نگرانی هایشان را با صدای تکبیر های بلند در میادین اصلی شهرها و روستاهای استان سمنان نسبت به حوادث اخیر اعلام داشته و بیان کردند که پشتیبان خادمان نظام اسلامی جمهوری اسلامی ایران هستند مردمی که پیام رهبرشان آنان را آرام کرد.

آرام شدیم

یک هیئتی و پیرغلام اهل بیت(ع) در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه مردم ما امشب با پیام رهبرشان آرام شدند، گفت: واقعا این روزها خون به دلمان بود اما این پیام توانست ما را آرام کند.

حسینعلی سراجی با بیان اینکه این پیام سرشار از متانت و آرامش بود، بیان کرد: ما این روزها به شدت نگران این بودیم که خوانخواهی رهبر شهید مان چطور می شود اما صحبت های مقام معظم رهبری مانند آبی بر آتش بود و حجت را برای مردم و مسئولان تمام کرد.

وی با بیان اینکه خونخواهی رهبر شهیدمان همین که امروز معادلات دنیا عوض شده است، افزود: بزرگترین خونخواهی امروز این است که دشمن دیگر غلطی نمی‌تواند کند مبادا که از ایران اسلامی سیلی دریافت کند.