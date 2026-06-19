https://mehrnews.com/x3cnjT ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰ کد مطلب 6865188 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰ یکصد و یازدهمین موج خروش مشهدی ها در خیابان در شب پنجم محرم مشهد- یکصدویازدهمین موج خروش مشهدی ها همزمان با شب پنجم ماه محرم با حضور پرشوری همراه بود. دریافت 8 MB فیلم: سارا احمدی کد مطلب 6865188 کپی شد مطالب مرتبط بازخوانی درس های عاشورا در تجمعات شبانه مردم مشهد «مظفری» رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در خراسان رضوی شد یکصدونهمین شب حضور مردم تربت جام در میدان یکصدونهمین حضور شبانه مردم مشهد در خیابان همزمان با شب سوم محرم برچسبها بیعت با رهبر انقلاب مشهد حسینیه ایران
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