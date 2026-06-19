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۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

یکصد و یازدهمین موج خروش مشهدی ها در خیابان در شب پنجم محرم

یکصد و یازدهمین موج خروش مشهدی ها در خیابان در شب پنجم محرم

مشهد- یکصدویازدهمین موج خروش مشهدی ها همزمان با شب پنجم ماه محرم با حضور پرشوری همراه بود.

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فیلم: سارا احمدی

کد مطلب 6865188

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