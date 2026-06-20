حجت الاسلام علیاصغر علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارادت برادران اهلسنت به ساحت اباعبدالله(ع) در قالب سنتهای قدیمی همچون «غلورپزان» و میزبانی از هیئات مذهبی در مزار شیخالاسلام جامی، جلوهای بینظیر از تقریب مذاهب را به نمایش میگذارد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربتجام با تأکید بر وسعت و بافت مذهبی این منطقه، بیان کرد: تربتجام به عنوان یکی از شهرهای تلفیقی بزرگ استان خراسان رضوی، امسال نیز مانند سالهای گذشته شاهد حضور پرشور برادران شیعه و اهلسنت در اقامه عزای حسینی است.
وی با بیان اینکه عزاداریها در سطح شهر و روستاهای شهرستان با شکوه خاصی برگزار میشود، افزود: در سطح شهر تربتجام ۳۴ نقطه رسمی و در مجموع با احتساب روستاها، بالغ بر ۱۳۰ نقطه برای عزاداری در نظر گرفته شده است؛ بهطوری که حتی در روستاهای کوچک نیز مراسم عزاداری برپا میشود.
علیپور ادامه داد: بیش از ۱۳۰ مبلغ و مبلغه نیز با بهرهگیری از محتوای آموزشی کتابچه «سکوی پرواز»، رسالت تبلیغی خود را در دهه اول محرم آغاز کردهاند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربتجام به سنتهای دیرینه این شهرستان اشاره کرد و گفت: آیین «علمبندان» که از سنتهای کهن تربتجام است، دو روز قبل از محرم در تمامی روستاها با حال و هوای معنوی خاصی برگزار میشود. همچنین تیمهای تخصصی مبلغات با استفاده از هنر پردهخوانی و با بهرهگیری از پردههای مصور و مزین به آیات قرآن و تصاویر شهدا، در محافل خانگی بانوان به تبیین واقعه عاشورا میپردازند. علاوه بر این، گروههای تبلیغی تخصصی نیز با تمرکز بر مسئله جمعیت فعالیت دارند.
وی با اشاره به نقش پررنگ برادران اهلسنت در عزاداریهای تربتجام، آن را نمونهای از سنتهای تقریبی زیبا دانست و تصریح کرد: در روز عاشورا، هیئتهای مذهبی به سمت مزار شیخالاسلام جامی حرکت میکنند و در آنجا مورد استقبال گرم برادران اهلسنت و امامجمعه اهلسنت، جناب آقای شرفالدین جامیاحمدی و معتمدین محلی قرار میگیرند. این میزبانی که از سنتهای بسیار قدیمی تربتجام است، نشاندهنده مشارکت برادران اهلسنت در عزای حسینی است.
علیپور در بخش دیگری از سخنان خود به سنت «غلورپزان» اشاره کرد و گفت: «غلور» یا همان حلیم نذری، سنتی است که برادران اهلسنت در روز عاشورا با هزینه شخصی و نیت خالصانه برای امام حسین(ع) طبخ میکنند (غلورخانه مکانی است در مزار شیخ جامی و غلورپزان افرادی را میگویند که در حال پخت غلور هستند.) علاوه بر این ۲۵ نقطه شناساییشده که بهطور رسمی دیگهای نذری بزرگ برپا میکنند، بسیاری از خانوادههای اهلسنت نیز در سراسر شهرستان بهصورت خودجوش اقدام به نذری دادن میکنند. همچنین عثمان سالاری، نماینده اهلسنت مجلس شورای اسلامی نیز طبق سنت ۹۰ ساله آبا و اجداد خود، در روز تاسوعا با اطعام نذری (چلوگوشت) به صدها نفر، ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله(ع) و حضرت عباس(ع) ابراز میدارد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربتجام خاطرنشان کرد: علاوه بر مراسمهای سراسری همچون شیرخوارگان و احلیمنالعسل، فضاسازی سطح شهر با محوریت تمثال مقام معظم رهبری، امام خمینی(ره)، سرداران شهید و همچنین آیات دوازدهگانه قرآن کریم با شکوه بیشتری نسبت به سالهای قبل انجام شده است تا فضای شهرستان بهخوبی رنگ و بوی حسینی به خود بگیرد.
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