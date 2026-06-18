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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۳

«مظفری» رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در خراسان رضوی شد

«مظفری» رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در خراسان رضوی شد

مشهد- استاندار خراسان رضوی رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم معاون اول رئیس‌جمهور، استاندار خراسان رضوی و رئیس شورای تأمین استان، به عنوان رئیس ستاد برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در استان منصوب شد.

در این حکم با اشاره به تعهد، شایستگی، روحیه جهادی و سوابق اجرایی استاندار خراسان رضوی، بر برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد ملی و انقلابی تأکید شده است.

همچنین در این ابلاغ، بر بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی، تشکل‌ها و شبکه‌سازی مؤثر برای برگزاری منظم و باشکوه مراسم، با رویکردی آینده‌نگر و در چارچوب سیاست‌های ابلاغی ستاد، تأکید شده است.

در پایان این حکم، ابراز امیدواری شده است که با الهام از مکتب شهیدان و در پرتو آرمان‌های انقلاب اسلامی، زمینه انعکاس شایسته پیام شهید و برگزاری مراسمی در شأن مردم استان خراسان رضوی فراهم شود.

مظفری رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در خراسان رضوی شد

کد مطلب 6864338

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