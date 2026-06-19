یکتا:محرم بهترین فرصت برای تجدید عهد با امام حسین(ع) و امام عصر(عج)است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا شامگاه جمعه در مراسم عزاداری شب پنجم ماه محرم هیئت متوسلین به حضرت علی‌اصغر (ع) در مجموعه فرهنگی ورزشی خانه مهندس قم، با اشاره به مناسبت شب پنجم ماه محرم و جایگاه اصحاب سیدالشهدا (ع) اظهار کرد: اگر قرار باشد در این شب‌ها به بازخوانی درس‌های عاشورا بپردازیم، باید از کسانی سخن بگوییم که در بزنگاه‌های حساس تاریخ، فرمان ولی خدا را لبیک گفتند و در همان نقطه‌ای که باید حضور می‌داشتند، حاضر شدند.

وی با بیان اینکه در طول تاریخ انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی نیز نمونه‌های فراوانی از این حقیقت وجود دارد، افزود: هزاران شهید، عالم دینی، استاد اخلاق، مجاهد و انسان مؤمن برای اعتلای اسلام و انقلاب اسلامی تلاش کرده‌اند و هر یک از آنان با اخلاص و فداکاری، بخشی از بار مسئولیت این مسیر را بر دوش کشیده‌اند.



یکتا تصریح کرد: وقتی از اصحاب آخرالزمانی سخن می‌گوییم، تنها نباید به رزمندگان و شهدا توجه کنیم بلکه باید نقش علما و عالمان دینی را نیز مورد توجه قرار دهیم زیرا بسیاری از شهدا و مجاهدان در مکتب همین بزرگان تربیت شدند و مسیر رشد و تعالی را پیمودند.



وی با اشاره به جایگاه والای علما در تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی گفت: در روایات اسلامی بر ارزش و جایگاه علم و عالم تأکید فراوان شده است و در طول تاریخ نیز مشاهده کرده‌ایم که هرجا عالمی ربانی توانسته بر دل‌ها اثر بگذارد، انسان‌هایی بزرگ و اثرگذار در جامعه شکل گرفته‌اند.



جوانان باید با عالمان ربانی ارتباط مستمر داشته باشند



فعال فرهنگی کشور با اشاره به برخی خاطرات نقل شده از مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی افزود: این عالم ربانی از جمله شخصیت‌هایی بود که بسیاری از بزرگان انقلاب و دفاع مقدس از محضر او بهره بردند و جوانان امروز نیز باید با چنین شخصیت‌هایی آشنا شوند.



وی ادامه داد: نقل شده است که مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی هنگام حضور در گلزار شهدای اصفهان مستقیماً بر سر مزار شهید جلال افشار حاضر شد و درباره او سخنانی بیان کرد که نشان‌دهنده جایگاه معنوی این شهید بود.



یکتا خاطرنشان کرد: این نمونه‌ها نشان می‌دهد که ارتباط با انسان‌های الهی می‌تواند مسیر زندگی انسان را متحول کند و او را به قله‌های معنویت و ایثار برساند.



وی تأکید کرد: بسیاری از کسانی که در زندگی دچار لغزش یا انحراف می‌شوند، از نعمت حضور یک استاد اخلاق، عالم ربانی یا راهنمای معنوی محروم بوده‌اند و به همین دلیل جوانان باید برای خود صاحب‌نفسی در مسیر زندگی داشته باشند.



سخنران این مراسم بیان کرد: انسان برای رشد و تعالی نیازمند الگو و راهنما است و بدون ارتباط با اهل علم و معرفت، پیمودن مسیر بندگی دشوار خواهد بود.



بسیاری از فرماندهان دفاع مقدس در مکتب علما پرورش یافتند



وی در ادامه با اشاره به نقش آیت‌الله بهجت و آیت‌الله مصباح یزدی در تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی گفت: شهیدان بزرگی همچون شهید ردانی‌پور، شهید میثمی و بسیاری دیگر از فرماندهان دفاع مقدس در فضای تربیتی و معنوی این بزرگان رشد کردند.



یکتا افزود: شهید ردانی‌پور طلبه‌ای جوان و باصفا بود که به دلیل اخلاص، معنویت و ارتباط عمیق با خداوند، توانست در سنین جوانی مسئولیت‌های مهمی را بر عهده بگیرد و در نهایت نیز در مسیر جهاد و دفاع از اسلام به شهادت برسد.



وی با اشاره به برخی خاطرات نقل شده از شهید ردانی‌پور اظهار کرد: این شهید بزرگوار نمونه‌ای از جوانانی بود که با تربیت صحیح و ارتباط معنوی با علما، توانستند به جایگاه‌های بلند معنوی دست یابند.



فعال فرهنگی کشور ادامه داد: حتی نقل شده است که آیت‌الله مصباح یزدی نسبت به برخی از این شاگردان و مجاهدان چنان احترام و ارادتی داشت که دست آنان را بوسید و این موضوع نشان‌دهنده عظمت روحی و معنوی این شهدا است.



وی همچنین با اشاره به ارتباط شهید صیاد شیرازی با مرحوم آیت‌الله بهاءالدینی گفت: بسیاری از فرماندهان دفاع مقدس برای بهره‌گیری از رهنمودهای معنوی به محضر این عالم ربانی می‌رسیدند و از توصیه‌های ایشان استفاده می‌کردند.



شهدا محصول تربیت معنوی و اخلاص بودند



یکتا با بیان اینکه شهدا تنها به واسطه توانایی‌های نظامی یا مدیریتی ممتاز نشدند، افزود: آنچه شهدا را متمایز ساخت، اخلاص، معنویت و اتصال آنان به سرچشمه‌های معرفت الهی بود.



وی اظهار کرد: شهید صیاد شیرازی نمونه‌ای از این انسان‌های الهی بود که در تمام دوران مسئولیت خود، ارتباط قلبی و معنوی خود را با ولایت حفظ کرد و همه تصمیم‌ها و اقداماتش را بر اساس تکلیف الهی تنظیم می‌کرد.



راوی دفاع مقدس خاطرنشان کرد: شهیدان دفاع مقدس به دلیل همین روحیه بندگی و اخلاص توانستند در سخت‌ترین میدان‌ها ایستادگی کنند و الگویی ماندگار برای نسل‌های بعدی باشند.



وی ادامه داد: هرگاه نفس یک عالم ربانی به انسانی برخورد کند، ظرفیت‌های بزرگی در وجود او شکوفا می‌شود و بسیاری از شهدا نتیجه همین تربیت معنوی بودند.



وی افزود: بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی ما ناشی از تعلقات، غفلت‌ها، تأخیرها و کوتاهی‌هایی است که در انجام وظایف خود داشته‌ایم و شب حر فرصتی برای بازنگری در این مسائل است.



وی تصریح کرد: اگر باور داشته باشیم که انقلاب اسلامی مقدمه‌ای برای ظهور و تحقق تمدن اسلامی است، باید خود را برای ایفای نقش در این مسیر آماده کنیم و با رفع ضعف‌ها و کاستی‌های موجود، زمینه پیشرفت کشور را فراهم سازیم.



فعال فرهنگی کشور با خطاب قرار دادن نسل جوان گفت: دهه شصتی‌ها، دهه هفتادی‌ها، دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها باید بدانند که آینده کشور به تلاش، دانش، ایمان و مجاهدت آنان وابسته است و هر یک از آنان می‌توانند در این مسیر اثرگذار باشند.



برای حل مشکلات کشور باید مسئولیت‌پذیر باشیم



وی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در عرصه‌های مختلف کشور اظهار کرد: اگر در حوزه اقتصاد، حکمرانی، فناوری، مدیریت یا سایر عرصه‌ها با ضعف و کمبود مواجه هستیم، نباید صرفاً به بیان مشکلات اکتفا کنیم بلکه باید برای رفع آنها اقدام عملی انجام دهیم.



یکتا افزود: فرهنگ عاشورا به ما می‌آموزد که انسان مؤمن در برابر مشکلات منفعل نیست بلکه مسئولیت می‌پذیرد و برای اصلاح امور تلاش می‌کند.



وی ادامه داد: هرجا خلأیی وجود دارد باید برای پر کردن آن اقدام کرد زیرا اگر ضعف‌ها و خلأها برطرف نشود، دشمن از همان نقطه به کشور ضربه خواهد زد.



پیشکسوت دفاع مقدس تأکید کرد: جوانان مؤمن و انقلابی باید در عرصه علم، فناوری و دانش پیشگام باشند و بدانند که پیشرفت علمی یکی از الزامات اقتدار ملی است.



وی افزود: تجربه‌های اخیر نشان داد که در برخی حوزه‌های فناورانه و علمی نیازمند تلاش بیشتر هستیم و این مسئولیت بیش از همه بر عهده نسل جوان و نیروهای متخصص کشور قرار دارد.



نبرد امروز، نبرد موجودیت و هویت است



یکتا با اشاره به دشمنی‌های مستمر علیه ملت ایران اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی از تلاش برای تضعیف ملت ایران دست برنداشته‌اند و تقابل امروز صرفاً یک نزاع سیاسی یا نظامی نیست بلکه نبردی برای هویت، استقلال و موجودیت جبهه حق به شمار می‌رود.



وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر اهمیت این تقابل تأکید کرده‌اند و شرایط امروز ایجاب می‌کند که ملت ایران با بصیرت، صبر و استقامت در این مسیر حرکت کند.



وی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی هر فرد باید جایگاه و نقش خود را در این میدان بشناسد و نسبت به وظایف و مسئولیت‌های خود آگاه باشد.



فعال فرهنگی کشور ادامه داد: موفقیت در این میدان نیازمند ترکیبی از ایمان، دانش، بصیرت، تقوا و استقامت است و نسل جوان باید این ویژگی‌ها را در خود تقویت کند.



راه بازگشت برای همه باز است



وی در ادامه با اشاره به سرگذشت برخی چهره‌های شناخته‌شده که در مقطعی از زندگی دچار دگرگونی معنوی شدند، گفت: تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سرشار از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد درهای توبه و بازگشت همواره باز است.



یکتا با اشاره به مرحوم طیب حاج رضایی اظهار کرد: او با وجود پیشینه‌ای متفاوت، در جریان نهضت اسلامی در کنار امام خمینی(ره) ایستاد و حاضر نشد برای حفظ جان خود از حمایت مرجعیت و نهضت اسلامی دست بردارد.



وی افزود: ایستادگی طیب حاج رضایی در دفاع از حق، سرانجامی ماندگار برای او رقم زد و نامش را در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت کرد.



راویی دفاع مقدس همچنین به شهید شاهرخ ضرغام و شهید مدافع حرم مرتضی عبداللهی مجید قربانخانی اشاره کرد و گفت: این افراد نمونه‌هایی از انسان‌هایی بودند که مسیر زندگی خود را تغییر دادند و با اخلاص و صداقت به جبهه حق پیوستند.



وی خاطرنشان کرد: آنچه موجب ماندگاری این افراد شد، صداقت در توبه، اخلاص در عمل و وفاداری به عهدی بود که با خداوند بسته بودند.



محرم فرصت تجدید عهد با امام عصر(عج) است



یکتا با تأکید بر اهمیت صداقت در عهد با خداوند و اهل‌بیت (ع) گفت: ماه محرم بهترین فرصت برای بازگشت به خویشتن، اصلاح رفتار، تجدید عهد با امام زمان (عج) و حرکت در مسیر بندگی خداوند است.



وی افزود: انسان باید در این شب‌ها با قلبی صادق، نیتی خالص و روحیه‌ای آماده برای تغییر، در محضر سیدالشهدا (ع) حاضر شود و از این فرصت برای ساختن آینده خود بهره ببرد.



وی ابراز امیدواری کرد. عزاداران حسینی با بهره‌گیری از معارف عاشورا، در مسیر یاری دین خدا، خدمت به مردم و زمینه‌سازی برای ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) گام بردارند.