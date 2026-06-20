به گزارش خبرگزاری مهر، بی‌بی فاطمه حقیرالسادات گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، «قطار گردشگری مذهبی» در شب تاسوعا از تهران به سمت یزد حرکت می‌کند و حدود ۳۰۰ نفر از گردشگران داخلی را برای حضور در آیین‌های تاسوعا و عاشورا به دارالعباده یزد منتقل خواهد کرد.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد ادامه داد: هماهنگی‌های لازم برای اسکان و پذیرایی نذری از این گردشگران انجام شده و در همین راستا از شهرداری یزد درخواست شده تا سازمان حمل‌ونقل شهرداری، ناوگان اتوبوسرانی مورد نیاز برای جابه‌جایی گردشگران در سطح شهر را اختصاص دهد.

وی با تأکید بر اهمیت معرفی فرهنگ عاشورایی یزد تصریح کرد: تولید و توزیع اقلام فرهنگی با محوریت شعار «یزد حسینیه ایران» و استفاده از نماد نخل به‌عنوان یکی از نشانه‌های اصیل آیین‌های عزاداری یزد، در دستور کار قرار گرفته است تا به‌عنوان یادبود فرهنگی در اختیار گردشگران قرار گیرد.

حقیرالسادات افزود: مقرر شده است با همکاری میراث فرهنگی و شهرداری یزد، بسته‌های سفر و برنامه‌های معرفی آیین‌های عزاداری و سنت‌های روضه‌خوانی یزد برای ارائه به سایر استان‌ها به‌ویژه تهران تدوین شود.

وی همچنین از پیشنهاد چاپ و انتشار کتاب جامع آیین‌های عزاداری و سنت‌های روضه‌خوانی یزد خبر داد و گفت: این اقدام می‌تواند به ثبت و معرفی این میراث معنوی برای نسل‌های آینده و گردشگران داخلی و خارجی کمک کند.