https://mehrnews.com/x3cnmQ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۶ کد مطلب 6865283 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۶ تصاویری از عزاداری مردم میاندوآب در پنجمین شب ماه محرم ارومیه - مردم میاندوآب در پنجمین شب از ماه محرم با برگزاری آیین عزاداری در سوگ شهدای کربلا سوگواری کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 6865283 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری قوچانها در حسینیه میدان عزاداری شب پنجم ماه محرم در حسینیه مجتهد اردبیلی رحمانی: زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا زمینه ساز تقویت و همبستگی ملی است عزاداری شب پنجم محرم در هیئت فاطمیون قم آئین عزاداری شب پنجم محرم در اجتماع شبانه مردم آستارا برچسبها فرمانداری میاندوآب حسینیه ایران مراسم عزاداری محرم و صفر
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