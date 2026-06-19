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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۱۶

تصاویری از عزاداری مردم میاندوآب در پنجمین شب ماه محرم

تصاویری از عزاداری مردم میاندوآب در پنجمین شب ماه محرم

ارومیه - مردم میاندوآب در پنجمین شب از ماه محرم با برگزاری آیین عزاداری در سوگ شهدای کربلا سوگواری کردند.

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کد مطلب 6865283

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