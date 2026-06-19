رحمانی: زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا زمینه ساز تقویت و همبستگی ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی جمعه شب با حضور استاندار آذربایجانغربی در مراسم عزاداری مصلی امام خمینی (ره) ارومیه، اظهار کرد: حضور پرشور مردم در مراسمهای عاشورایی نشاندهنده عمق ارادت جامعه به فرهنگ اهلبیت(ع) است و این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید با برنامهریزی مناسب حفظ و تقویت شود.
استاندار آذربایجانغربی همچنین بر ضرورت حمایت دستگاههای اجرایی و فرهنگی از برگزاری هرچه باشکوهتر این آیینها تاکید کرد و گفت: تبیین پیام عاشورا برای نسل جوان، از مهمترین وظایف نهادهای فرهنگی و رسانهای است.
رحمانی خاطرنشان کرد:استمرار این سنتهای معنوی میتواند نقش مهمی در ارتقای اخلاق اجتماعی، کاهش آسیبهای فرهنگی و تقویت انسجام ملی در استان ایفا کند.
در این مراسم معنوی، عزاداران حسینی با برگزاری آیینهای سوگواری، مرثیهسرایی و سینهزنی، یاد و خاطره قیام عاشورا و شهدای کربلا را گرامی داشتند.
همچنین استاندار آذربایجانغربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی در آیین عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) که به همت هیئت رزمندگان اسلام ارومیه برگزار شد، حضور یافت.
در این مراسم معنوی که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و عاشقان اهلبیت (ع) برگزار شد، برنامههایی همچون قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی مذهبی و مرثیهسرایی در سوگ شهادت حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش اجرا شد.
در ادامه رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی در آیین عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) که در مسجد جوانمرد قصاب ارومیه برگزار شد، حضور یافت.
استاندار آذربایجانغربی همچنین در حاشیه برگزاری این آیین با حضور در جمع عزاداران، به گفتوگو با مردم پرداخته و از نزدیک در جریان مسائل و مطالبات آنان قرار گرفت.
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