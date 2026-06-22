سردار محمدی: ایمان دینی رمز ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار هامون محمدی شامگاه دوشنبه با حضور در قرارگاه شهید نائینی رشت، فرا رسیدن ایام محرم را به مردم شریف استان گیلان و همه مردم ایران تسلیت گفت و با اشاره به وعده امام شهید درباره بعثت مردم ایران اظهار کرد: بعضی از حوادث حکایت از یک حقیقت محض دارند و اگر در مواجهه با این حوادث نتوانیم راه را پیدا کنیم، هرگز نمی‌توانیم مسیر درست را انتخاب کنیم. امر بسیار عجیبی که برای انقلاب اسلامی رخ داد، بعثتی بود که امام شهید در آخرین روزهای حیات مقدسشان به آن اشاره کردند.

وی افزود: بعثت فقط برای انبیای الهی و انسان‌های خاص اتفاق می‌افتد، اما مردم ایران چگونه به این جایگاه رسیدند که خداوند آن‌ها را شامل بعثت قرار داد؟ این قدرت برانگیزانندگی که در آحاد ملت ظهور و بروز پیدا کرد، حکایت از عمق ایمان مردم دارد.

شکست هجمه فرهنگی دشمن با حضور مردم در میدان

سردار محمدی با اشاره به تلاش ۴۸ ساله دشمن برای دور کردن دین و دیانت از مردم ایران تصریح کرد: دشمن سال‌ها تلاش کرد با هجمه و تهاجم فرهنگی و هزینه‌های سنگین، مسیر زندگی و اعتماد مردم را تغییر دهد، اما با اتفاقاتی که افتاد، مردم ایران ثابت کردند که دشمن در کار خود شکست خورده است.

وی ادامه داد: این پایداری و حضور در کف خیابان، چه از سوی مردم عادی، چه مسئولان و چه عزیزان میدانی، نشان از شجاعت و دلاورمردی دارد. آن‌ها با وجود احتمال شهادت و مجروحیت، در مقابل ادوات نظامی دشمن ایستادند و مقاومت کردند. این موضوع برای کسانی که قادر به درک مفاهیم عمیق دینی نیستند، بسیار عجیب است.

ایمان دینی؛ رمز پیروزی در دفاع مقدس و امروز

فرمانده دوران دفاع مقدس با یادآوری رشادت‌های رزمندگان در ۸ سال دفاع مقدس گفت: ما در جنگ دیدیم کسانی که داوطلبانه به سمت دشمن می‌رفتند، علی‌رغم اینکه دشمن دارای عده و عده فراوانی و امکانات و پشتیبانی‌های اساسی بود، اما مردم با اعتقاد خود ثابت کردند که می‌توان در مقابل تعدد دشمن ایستاد و مقابله کرد.

وی تأکید کرد: دشمن از ۸ سال دفاع مقدس درس عبرت نگرفت، در سوریه از بچه‌های رزمنده مدافع حرم درس نگرفت و خواست دوباره مردم ما را بیازماید، اما مردم ایران بیش از ۱۰۰ روز در میدان حاضر شدند و خدا را شاکریم که ملت ما در این جایگاه قرار گرفت.

نقش رهبری و لزوم حضور مستمر مردم

سردار محمدی با تأکید بر نقش محوری رهبر معظم انقلاب در پیروزی‌های کشور تصریح کرد: هر آنچه به دست می‌آید، مرهون رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای است که جایگزین و جهانی است برای رهبر شهید ما، همچنین مرهون مردم عزیز و نیروهای مسلح ماست.

وی در پایان بر لزوم هوشیاری مردم تصریح کرد: تفاهم باید عملی بشود و مردم همچنان باید در میدان باشند. اگر دشمن در حین مذاکرات و گفتگوها قصد خیانت داشت، مردم در صحنه باشند و بتوانند عکس‌العمل خوبی داشته باشند. انشاالله که همه ما باشیم و عاقبت کار انقلاب ختم به خیر شود.