نماز استغاثه به امام زمان (عج) در تجمع شبانه ارومیه اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر،همزمان با آیین‌های عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، نماز استغاثه به محضر حضرت ولی‌عصر (عج) امشب با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، جمعی از مسئولان استانی و خیل عظیم مردم مؤمن و عزادار در تجمع شبانه ارومیه اقامه شد.

در این آیین معنوی با اقامه نماز استغاثه، برای تعجیل در ظهور حضرت بقیةالله‌الاعظم (عج)، عزت و سربلندی امت اسلامی و رفع گرفتاری‌های مسلمانان دعا شد.

این مراسم در فضایی سرشار از معنویت، همراه با قرائت دعاها و ذکر توسل به ساحت مقدس امام عصر (عج) برگزار شد و شرکت‌کنندگان ضمن تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا، بر استمرار راه حق‌طلبی، عدالت‌خواهی و انتظار فرج تاکید کردند.

نماز استغاثه به امام زمان (عج) از اعمال عبادی و مورد توجه شیعیان است که با هدف توسل و طلب یاری از محضر آن حضرت اقامه می‌شود و در سال‌های اخیر، برگزاری آن در اجتماعات مردمی و مناسبت‌های مذهبی با استقبال گسترده مومنان روبرو شده است.

تداوم اجتماع شبانه مردم ارومیه در اعلام وحدت و همبستگی

همچنیناقشار مختلف مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه ارومیه با حضور پرشور در اجتماع شبانه، بار دیگر وحدت، همبستگی و پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

در این مراسم و اجتماع شبانه که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، شرکت‌کنندگان ضمن تجدید میثاق با مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، یاد و خاطره قائد شهید کشور را گرامی داشته و در سوگ سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به عزاداری پرداختند.

مردم و مسئولان استانی در این اجتماع با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، وحدت و همدلی، حمایت خود را از ارزش‌های اسلامی و انقلابی اعلام کرده و بر ادامه راه شهدا و تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب تاکید کردند.

این آیین معنوی در فضایی سرشار از شور حسینی و همبستگی اجتماعی برگزار شد و جلوه‌ای از بصیرت، وفاداری و حضور آگاهانه مردم ارومیه در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.