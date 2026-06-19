به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختر دانش شامگاه جمعه در مراسم اقامه عزای سیدالشهدا (ع) که توسط هیأت رزمندگان اسلام آستانه اشرفیه برگزار شد، با بیان اینکه تربیت نسل در مسیر رشد و جذب حداکثری اهمیت دارد، اظهار کرد: مادران از همان نخستین لحظات، زیربنای شخصیت فرزندان را پی‌ریزی می‌کنند.

وی تربیت ولایی را محور اصلی رشد نسل آینده دانست و افزود: مادران در تربیت نسل تمدنی وظیفه سنگینی بر عهده دارند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با یادآوری عظمت نهضت حسینی و اشاره به حضرت علی‌اصغر (ع) به عنوان کوچک‌ترین شهید کربلا، خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) با شجاعت، حق را در برابر ظلم فریاد زد و خون آن کودک را به سوی دشمن پرتاب کرد تا پیامی تاریخی بر جای گذارد.

وی شجاعت را از ویژگی‌های اصلی پیروان اهل‌بیت (ع) برشمرد و تصریح کرد: مسئول تراز آرمان‌های انقلاب و شهدا باید با اقتدار در برابر دشمن ایستادگی کند.

اختردانش با اشاره به ضرورت تمرکز بر تربیت صحیح گفت: هرکس در خط اهل‌بیت (ع) باشد، از هدایت بهره‌مند شده و از گمراهی نجات می‌یابد.

وی در پایان با خطاب قرار دادن مادران تأکید کرد: مادران باید به خود ببالند، زیرا در برابر قدرت تربیت صحیح ولایی و دینی، هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایستادگی کند.