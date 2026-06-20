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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۹

برپایی نماز استغاثه در گرگان

برپایی نماز استغاثه در گرگان

گرگان- نماز استغاثه با حضور پرشور مردم در گرگان برگزار شد.

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کد مطلب 6865309

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