https://mehrnews.com/x3cnnn ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۹ کد مطلب 6865309 استانها گلستان استانها گلستان ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۹ برپایی نماز استغاثه در گرگان گرگان- نماز استغاثه با حضور پرشور مردم در گرگان برگزار شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6865309 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری مردم ارومیه در پنجمین شب ماه محرم در تجمع شبانه مردم ارومیه همچنان در لبیک به ندای رهبری در خیابان تجمع کردند حجتالاسلام اختردانش: مادران پرچمداران تربیت تمدنی و ولایی هستند قزوین در شب ۱۱۱؛ اجتماع مردمی با رنگ و بوی پنجمین شب محرم نماز استغاثه به امام زمان (عج) در تجمع شبانه ارومیه اقامه شد برچسبها گلستان گرگان استغاثه
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