یونس بهاروند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برچیدن مدارس کانکسی بالای ۱۰ نفر دانش‌آموز در لرستان، اظهار داشت: به‌جای این مدارس کانکسی، مدارس استاندارد و زیبا ساخته شده است.

وی عنوان کرد: در این راستا ۱۷۰ روستای استان را صاحب مدرسه استاندارد کردیم.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان با بیان اینکه ۴۰ درصد اعتبارات دراین‌رابطه از سوی بنیاد برکت و مابقی از سوی دولت تأمین اعتبار شده است، افزود: در حال حاضر در استان ۷۰ مدرسه «سنگی» داریم که از این تعداد، حدود ۲۸ مورد، زیر ۱۰ نفر دانش‌آموز دارند.

بهاروند، بیان داشت: مدارسی که بالای ۱۰ نفر دانش‌آموز دارند، در اولویت ساخت قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه در این راستا حدود ۱۶ مدرسه «سنگی» از سوی بنیاد علوی تبدیل به مدرسه استاندارد می‌شوند که این مدارس هم در حال ساخت هستند، تصریح کرد: هم اکنون این مدارس ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

مدیرکل نوسازی مدارس لرستان، ادامه داد: همچنین از مجموع مدارس «سنگی» در استان، پنج مورد از سوی خیرین در حال تبدیل به مدارس استاندارد هستند که برخی از این مدارس بین ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برخی نیز تازه شروع شده‌اند.

بهارند، تصریح کرد: همچنین ۱۰ مدرسه «سنگی» دیگر از سوی سپاه و بسیج سازندگی در حال تبدیل به مدارس استاندارد هستند.