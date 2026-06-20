  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۴:۵۴

چند شهید و مجروح با تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه و کرانه باختری

چند شهید و مجروح با تداوم حملات رژیم صهیونیستی به غزه و کرانه باختری

منابع فلسطینی از شهادت چند غیرنظامی از جمله زنان و کودکان در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر غزه و همچنین یورش نیروهای این رژیم به مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع فلسطینی، در پی حمله رژیم صهیونیستی به یک واحد مسکونی در شهر غزه، دست‌کم دو زن و یک کودک به شهادت رسیده و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

ساعاتی بعد نیز گزارش شد پیکر یک دختر کودک دیگر به مجتمع پزشکی الشفاء در غزه منتقل شده است.

همزمان بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی مناطق غربی شهر غزه را هدف حملات خود قرار دادند و قایق‌های جنگی این رژیم نیز با شلیک گسترده به مناطق دریایی جنوب نوار غزه حمله کردند.

در تحولی دیگر، منابع فلسطینی از یورش نیروهای رژیم صهیونیستی به چندین منطقه در کرانه باختری خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، نظامیان صهیونیست هشت جوان فلسطینی را در شمال رام‌الله و یک نفر دیگر را در شهر نابلس بازداشت کردند.

همچنین نظامیان صهیونیست به شهر نابلس در شمال کرانه باختری، اردوگاه عقبه جبر در جنوب اریحا و شهرک «حجه» در شرق قلقیلیه یورش بردند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات نظامی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف فلسطین همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره افزایش تلفات غیرنظامیان رو به افزایش است.

کد مطلب 6865315

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها