  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۶:۳۴

یورش‌ نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و قدس اشغالی +فیلم

یورش‌ نظامیان صهیونیست به کرانه باختری و قدس اشغالی +فیلم

منابع محلی از تشدید یورش‌های نظامیان اشغالگر رژیم صهیونیستی و حملات شهرک‌نشینان به مناطق مختلف کرانه باختری و قدس اشغالی در ساعات گذشته خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شهرک‌نشینان صهیونیست به خانه‌ها و محل سکونت فلسطینیان در روستای «ام‌ الخیر» در منطقه مسافر یطا، واقع در جنوب الخلیل حمله کردند.

همزمان، گروهی از شهرک‌نشینان در میان خانه‌های فلسطینیان در روستای «المنیا» در جنوب شرق بیت ‌لحم، به اقدامات تحریک‌آمیز و خرابکارانه دست زدند.

در جنوب الخلیل نیز ارتش رژیم صهیونیستی، به شلیک منور در آسمان کوه «طاروسا» درغرب شهر دورا اقدام کرد.

منابع محلی همچنین اعلام کردند نیروهای اشغالگر به شهرک «بدو» در شمال غرب قدس اشغالی یورش برده و مسیرهای این منطقه را مسدود کردند.

در شمال شرق رام‌ الله نیز شهرک‌نشینان صهیونیست با حمایت نیروهای اشغالگر به شهرک «دیر جریر» یورش بردند.

همچنین اوباش صهیونیست به خانه‌های شهروندان فلسطینی در منطقه «ام الخیر» واقع در جنوب شهر الخلیل یورش برده و اقدام به ایجاد مزاحمت و وارد کردن خسارت کردند.

اوباش صهیونیست همچنین منطقه وسیعی از دشت روستای سالم در شرق نابلس را نیز به آتش کشیدند.

در این زمینه، هلال احمر فلسطین در کرانه باختری اعلام کرد که در حمله و یورش اوباش صهیونیست به روستای یرزا در اغوار شمالی، چند فلسطینی زخمی شدند.

از زمان آغاز عملیات طوفان‌ الاقصی که صهیونیست‌ها سرکوبگری و حملات خود را به کرانه باختری تشدید کرده‌اند، هر روز این منطقه صحنه حملات نظامیان و شهرک‌نشینان صهیونیست است.


کد مطلب 6878669

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها