رژیم صهیونیستی ۴۰ پایگاه نظامی جدید در غزه ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱ ، ران بن یشای کارشناس نظامی رژیم صهیونیستی درباره فاجعه بزرگی فراروی نوار در نتیجه نسل‌کشی ارتش تل آویو در آن گفت که ارتش اسرائیل همچنان حضور نظامی خود را در نوار تقویت کرده و اقدامات نظامی انجام می‌دهد که متفاوت از اقدامات آن در کانال سوئز در مصر و یا در جنوب لبنان است.

بن یشای که به تازگی و با حمایت ارتش صهیونیستی از نوار غزه بازدید کرده، می افزاید که در زیر غزه یک بمب ساعتی واقعی و یک تهدید بلندمدت وجود دارد که شامل ۲.۲ میلیون فلسطینی است که در شرایط غیرانسانی زندگی می‌کنند.

وی افزود که در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار فلسطینی در چادرها و اتاق‌های ساخته شده از نایلون و ورق‌های فلزی و عمدتاً در داخل ساختمان‌های نیمه‌ویران، به صورت متمرکز زندگی می کنند.

بن یشای از اقدامات و تجهیزات نظامی ارتش صهیونیستی در مناطق تحت کنترل خود در نوار غزه ابراز شگفتی کرد و افزود که این مناطق تقریباً ۶۴ درصد از مساحت نوار غزه را تشکیل می‌دهند و خالی از سکنه هستند.

وی فاش کرد که ارتش صهیونیستی ۴۰ پایگاه جدید در داخل نوار غزه ساخته است و همه آنها برای اسکان تیم‌های رزمی مشترک با اندازه‌های مختلف از نیروهای زرهی، پیاده‌نظام و مهندسی نظامی اختصاص یافته‌اند. بیشتر این پایگاه‌ها، به ویژه در شمال نوار غزه، تکمیل شده‌اند، در حالی که برخی از آنها هنوز در حال ساخت هستند. هزینه هر پایگاه بیش از یک میلیون دلار است.

این تحلیلگر صهیونیست افزود که پایگاه نظامی که او از آن بازدید کرده بود، بر روی ویرانه‌ها و بقایای ساختمان‌ها در روستای بنی سهیلا (شرق خان یونس در جنوب نوار غزه) مشرف است.

وی گفت که این پایگاه‌ها مستقیماً بر روی «خط زرد» قرار ندارند، بلکه در فاصله چند صد متری در داخل منطقه تحت کنترل ارتش قرار دارند و هدف از آن جلوگیری از هرگونه تلاش برای نفوذ مستقیم یا از طریق تونل‌ها و کاهش قرار گرفتن پایگاه‌ها در معرض آتش مستقیم از فواصل کوتاه است.

وی خاطرنشان کرد که دستورالعمل‌های سربازان ارتش اشغالگر این است که «هر فلسطینی که از این جاده عبور کند، باید متوقف یا کشته شود.»

بن یشای توضیح داد که ارتش اسرائیل در منطقه‌ای به عرض صدها متر بین پایگاه ها و خط زرد، در حال ایجاد یک منطقه هشدار و حفاظت است و در حال حاضر در امتداد این منطقه خندقی حفر می‌شود تا از هرگونه هجوم سریع موتورسیکلت‌ها، کامیون‌های کوچک یا سایر وسایل نقلیه به سمت مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل جلوگیری شود.

این تحلیلگر صهیونیستی خاطرنشان کرد که ارتش این رژیم همچنان در حال انجام عملیات حفاری و اکتشاف برای کشف تونل‌ها است تا از هرگونه غافلگیری که ممکن است نیروهای مستقر در مواضع یا در حین حرکت در منطقه با آن مواجه شوند، جلوگیری کند.

وی در عین حال توضیح داد که بمب‌های کنار جاده‌ای و مین‌های کاشته شده در مسیرهای حرکت، منبع اصلی نگرانی ن نظامیان صهیونیست هستند، بنابراین بیشتر جاده‌های منتهی به مواضع نظامی و همچنین جاده‌های ارتباطی بین آنها آسفالت شده‌اند.