شهرک جدید اف بی آی برای شبیه سازی حملات واقعی هکری

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وبگاه خبری The Verge، اداره تحقیقات فدرال آمریکا (FBI) برای نخستین بار جزئیات یک مرکز آموزشی منحصربه‌فرد را منتشر کرده که به نیروهای این سازمان امکان می‌دهد حملات سایبری واقعی را در ابعادی نزدیک به دنیای واقعی شبیه‌سازی و بررسی کنند. این مجموعه که «میدان سایبری جنبشی» یا «Kinetic Cyber Range» نام دارد، در پردیس اف‌بی‌آی در شهر هانتسویل ایالت آلاباما ساخته شده و در عمل یک شهر کوچک کامل برای آموزش عملیات سایبری محسوب می‌شود.

این مرکز با مساحتی حدود ۲ هزار مربع از فوریه ۲۰۲۵ فعالیت خود را آغاز کرده و شامل خانه‌های مسکونی مجهز، هتل، پمپ بنزین، فروشگاه مواد غذایی، دادگاه، بیمارستان، شرکت برق، خیابان‌ها و چراغ‌های راهنمایی است. هدف از طراحی این محیط، بازآفرینی شرایط یک جامعه واقعی آمریکایی و ایجاد بستری عملی برای آموزش نیروهای تحقیقاتی در مواجهه با تهدیدات پیچیده سایبری عنوان شده است.

اف‌بی‌آی اعلام کرد که از زمان افتتاح این مجموعه تاکنون بیش از ۱۴۰۰ نفر از کارکنان این سازمان و همچنین نیروهای سایر نهادهای فدرال و محلی در آن آموزش دیده‌اند. تمامی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های این شهر به تجهیزات و سامانه‌های عملیاتی واقعی مجهز شده‌اند تا عملکرد آن‌ها دقیقاً مشابه محیط‌های واقعی باشد. در عین حال، معماری فنی مرکز به گونه‌ای طراحی شده که هیچ‌یک از حملات شبیه‌سازی‌شده نتواند از محیط آزمایش خارج شود.



اهمیت این سرمایه‌گذاری زمانی روشن‌تر می‌شود که ابعاد تهدیدات سایبری در آمریکا مورد توجه قرار گیرد. بر اساس گزارش جرائم اینترنتی اف‌بی‌آی در سال ۲۰۲۵، بیش از یک میلیون شکایت مرتبط با جرایم سایبری ثبت شده و مجموع خسارت‌های گزارش‌شده به رکورد ۲۰.۹ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل ۲۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. در همین گزارش، حملات باج‌افزاری همچنان مهم‌ترین تهدید علیه زیرساخت‌های حیاتی آمریکا معرفی شده‌اند.

یکی از ویژگی‌های شاخص این شهر آزمایشی، وجود یک مرکز داده بزرگ با بیش از ۲۰۰ سرور فیزیکی است که ترکیبی از سامانه‌های ویندوز و لینوکس را در بر می‌گیرد. این بخش برای بازآفرینی شرایطی طراحی شده که مأموران در زمان رسیدگی به رخدادهای نفوذ سایبری یا اجرای احکام قضایی با آن مواجه می‌شوند. مسئولان پروژه تأکید می‌کنند که محیط مرکز داده عمداً با همان شرایط سخت و پیچیده مراکز داده واقعی ساخته شده تا تجربه آموزشی تا حد امکان به واقعیت نزدیک باشد.

این زیرساخت همچنین امکان شبیه‌سازی حملات باج‌افزاری و پیامدهای عملیاتی آن‌ها را فراهم می‌کند. برای نمونه، اف‌بی‌آی می‌تواند سناریوهایی را بازسازی کند که در آن‌ها سامانه‌های یک بیمارستان از دسترس خارج می‌شوند و نیروهای تحقیقاتی باید در شرایط فشار زمانی بالا درباره نحوه واکنش، مدیریت بحران و کاهش خسارات تصمیم‌گیری کنند.

بخش دیگری از مأموریت این مرکز به آموزش جرم‌شناسی دیجیتال اختصاص دارد. در این حوزه، مأموران روش‌های استخراج داده از تجهیزات دیجیتال مدرن و رمزگذاری‌شده را تمرین می‌کنند که در بسیاری از تحقیقات کیفری و امنیتی نقش کلیدی دارد. این آموزش‌ها شامل استفاده از ابزارهای تخصصی نفوذ و استخراج داده است که معمولاً بر پایه بهره‌برداری از آسیب‌پذیری‌های ناشناخته در دستگاه‌ها عمل می‌کنند.

همین موضوع یکی از جنبه‌های بحث‌برانگیز فعالیت‌های این مرکز محسوب می‌شود. بسیاری از ابزارهای مورد استفاده نیروهای پلیس فدرال بر آسیب‌پذیری‌هایی متکی هستند که به سازندگان دستگاه‌ها و سیستم‌عامل‌ها، از جمله شرکت‌های فناوری بزرگ، گزارش نمی‌شوند. منتقدان معتقدند چنین رویکردی می‌تواند به تضعیف امنیت عمومی کاربران منجر شود، در حالی که نهادهای امنیتی آن را برای مقابله با جرائم پیچیده دیجیتال ضروری می‌دانند.

راه‌اندازی این شهر سایبری بیانگر آن است که نهادهای امنیتی آمریکا به تدریج از آموزش‌های سنتی فاصله گرفته و به سمت محیط‌های عملیاتی واقع‌گرایانه حرکت می‌کنند؛ محیط‌هایی که مرز میان زیرساخت فیزیکی و فضای سایبری را از میان برداشته و تهدیدات نوظهور را در مقیاسی نزدیک به واقعیت بازآفرینی می‌کنند.