ایران تشکیل اتحادیه رادیو تلویزیونی سازمان همکاری شانگهای را مطرح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا میریوسفی، معاون رسانه‌های خارجی مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، در نشست رسانه‌ای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در شهر چولپون‌آتا در استان ایسیک‌کول قرقیزستان برگزار شد، سخنرانی کرد.

او در این نشست با اشاره به تجربه جنگ تحمیلی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: جنگ‌های امروز دیگر صرفاً از میدان نبرد آغاز نمی‌شوند، بلکه بسیاری از آنها ابتدا در عرصه اطلاعاتی و از طریق انتشار هدفمند اطلاعات نادرست، عملیات شناختی و تلاش برای جهت‌دهی به افکار عمومی شکل می‌گیرند.

میریوسفی با بیان اینکه ایران پیش از آغاز حملات نظامی نیز با یک کارزار گسترده اطلاعات نادرست و عملیات روانی مواجه بوده است، افزود: این روند در جریان جنگ سال گذشته تشدید شد و همزمان با حملات علیه خبرنگاران و رسانه‌ها در داخل ایران ادامه یافت.

وی با اشاره به سالگرد حمله رژیم صهیونیستی به ساختمان مرکزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: این حمله که به شهادت سه خبرنگار منجر شد، بخشی از تلاشی بود که با هدف خاموش کردن صدای حقیقت و جایگزین کردن آن با اطلاعات نادرست صورت گرفت.

معاون رسانه‌های خارجی مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه تأکید کرد: تجربه ایران نشان داد که راستی‌آزمایی اطلاعات، مقابله با کارزارهای اطلاعات نادرست و امنیت ملی بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر پیوند خورده‌اند.

وی افزود: این مسئله منحصر به ایران نیست و بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز در سال‌های اخیر با اشکال مختلفی از عملیات شناختی، تحریکات رسانه‌ای و تلاش‌های سازمان‌یافته برای ایجاد بی‌ثباتی داخلی مواجه بوده‌اند. از این رو همکاری رسانه‌ای در چارچوب این سازمان دیگر صرفاً به تعامل میان نهادهای رسانه‌ای محدود نمی‌شود، بلکه به بخشی از تلاش مشترک برای تقویت ثبات، اعتماد متقابل و امنیت جمعی تبدیل شده است.

میریوسفی در ادامه بر ضرورت تقویت همکاری رسانه‌های کشورهای عضو در زمینه تبادل تجربیات، اشتراک‌گذاری اطلاعات راستی‌آزمایی‌شده، مقابله با کارزارهای سیاسی اطلاعات نادرست و ارتقای سواد رسانه‌ای تأکید کرد.

او همچنین پیشنهاد داد کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای امکان ایجاد «اتحادیه رادیو و تلویزیونی سازمان همکاری شانگهای» را با الهام از الگوهایی همچون اتحادیه رادیو و تلویزیونی آسیا و اقیانوسیه و اتحادیه رادیو و تلویزیونی اروپا مورد بررسی قرار دهند.

به گفته میریوسفی، این سازوکار می‌تواند همکاری میان سازمان‌های رسانه‌ای کشورهای عضو را در حوزه‌هایی نظیر تبادل محتوا، تولیدات مشترک، پلتفرم‌های صوتی و تصویری درخواستی، فناوری‌های نوین رسانه‌ای و بهره‌گیری مسئولانه از هوش مصنوعی تسهیل کند.

وی همچنین این ابتکار را زمینه‌ای برای گسترش همکاری در حوزه فناوری‌های ارتباطی، تبادل خبرنگاران، آموزش‌های حرفه‌ای، شبکه‌سازی میان نهادهای رسانه‌ای و شکل‌گیری روایت‌های متوازن‌تر از تحولات جهانی دانست.

معاون رسانه‌های خارجی مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: سازمان همکاری شانگهای که نماینده بیش از نیمی از جمعیت جهان است، ظرفیت آن را دارد که به یکی از بازیگران اصلی در شکل‌دهی به نظم نوین رسانه‌ای جهان تبدیل شود؛ نظمی که بر چندصدایی، احترام متقابل، مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای و حق ملت‌ها برای روایت واقعیت‌های خود استوار باشد.

او در پایان تأکید کرد که همکاری‌های رسانه‌ای در سازمان همکاری شانگهای باید از سطح گفت‌وگوهای کلی و نشست‌های دوره‌ای فراتر رفته و به همکاری‌های عملی، مستمر و نتیجه‌محور تبدیل شود و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در کنار دبیرخانه سازمان و سایر کشورهای عضو، در مسیر تحقق این اهداف مشارکتی فعال و سازنده داشته باشد.