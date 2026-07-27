به گزارش خبرنگار مهر، مجمع رسانه‌ها و اندیشکده‌های سازمان همکاری شانگهای (SCO Media and Think Tank Summit) از ۲۶ تا ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۴ تا ۸ مرداد ۱۴۰۵) به میزبانی خبرگزاری ملی «کابار» قرقیزستان و خبرگزاری «شینهوا» چین در شهر بیشکک برگزار می‌شود. این رویداد در آستانه بیست‌وششمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای و همزمان با بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس این سازمان، با حضور حدود ۲۰۰ نماینده از رسانه‌ها، اندیشکده‌ها، نهادهای دولتی و سازمان‌های بین‌المللی از ۲۵ کشور برگزار شده است.

گروه رسانه‌ای مهر به عنوان تنها نماینده جمهوری اسلامی ایران در این مجمع حضور دارد و در برنامه‌های تخصصی و نشست‌های دوجانبه این رویداد مشارکت خواهد کرد.

شعار اصلی اجلاس امسال «روح شانگهای در عصر جدید؛ از ارزش‌های مشترک تا همکاری عملی» است و شرکت‌کنندگان در چهار محور اصلی شامل همگرایی رسانه‌ها و اندیشکده‌ها برای ایجاد اجماع توسعه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای از طریق همکاری‌های عملی، ترویج عدالت و انصاف در حکمرانی جهانی، و تقویت هماهنگی راهبردی و همکاری‌های برد-برد در چارچوب تعهدات سازمان همکاری شانگهای به تبادل نظر می‌پردازند.

در مراسم افتتاحیه، داییزبک اورون‌بکوف رئیس سرویس سیاست اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری قرقیزستان، مدربک شرمتالی‌یف مدیر خبرگزاری ملی «کابار»، شی یانچون معاون خبرگزاری شینهوا، لیو جیانگ‌پینگ سفیر چین در قرقیزستان، نمایندگان دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای، مدیران رسانه‌های کشورهای عضو و همچنین محمدمهدی رحمتی مدیرعامل گروه رسانه‌ای مهر به ایراد سخنرانی پرداختند.

بر اساس دستورکار رسمی اجلاس، موضوعاتی همچون تحول دیجیتال در رسانه‌ها، کاربرد هوش مصنوعی در صنعت خبر، امنیت سایبری، مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست، تقویت امنیت اطلاعات، توسعه همکاری‌های رسانه‌ای و اندیشکده‌ای، و نقش رسانه‌ها در افزایش همگرایی میان کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچنین شرکت‌کنندگان درباره راهکارهای ایجاد سازوکارهای دائمی همکاری میان رسانه‌ها و مراکز مطالعاتی، برنامه‌ریزی برای پوشش مشترک رویدادهای مهم بین‌المللی، ارتقای تبادل خبرنگاران و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین برای تقویت صدای سازمان همکاری شانگهای در عرصه بین‌المللی گفت‌وگو خواهند کرد.

برگزارکنندگان این مجمع هدف اصلی آن را تقویت همکاری میان رسانه‌ها و اندیشکده‌های کشورهای عضو، توسعه گفت‌وگوی منطقه‌ای، مقابله با جریان‌های اطلاعات نادرست و کمک به شکل‌گیری نظمی عادلانه‌تر در نظام حکمرانی جهانی بر پایه «روح شانگهای» عنوان کرده‌اند.