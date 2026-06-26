استقبال دبیرکل سازمان شانگهای از امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای سازمان همکاری شانگهای، «نورلان یرمکبایف» دبیر کل این سازمان، در دیدار با «عبدالرضا رحمانی فضلی» سفیر ایران در چین، وی را از آمادگی برای برگزاری رویدادهای اصلی سازمان همکاری شانگهای در دوره ریاست قرقیزستان و پیشرفت ابتکارات ایران در حوزه‌های مختلف در این سازمان مطلع کرد.

وی همچنین از رحمانی فضلی به خاطر دعوت ایران از او برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) تشکر و آمادگی خود را برای سفر به ایران اعلام کرد.

رحمانی فضلی نیز از سازمان همکاری شانگهای به خاطر حمایت و توجه مداوم آن به مسائل مورد علاقه جمهوری اسلامی ایران ابراز قدردانی کرد.

همچنین دو طرف بر علاقه متقابل خود برای تقویت بیشتر همکاری‌های عملی در چارچوب این سازمان تاکید کردند.