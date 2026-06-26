  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۵ تیر ۱۴۰۵، ۶:۰۱

استقبال دبیرکل سازمان شانگهای از امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا

استقبال دبیرکل سازمان شانگهای از امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا

دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در دیدار با سفیر ایران در چین، ابراز امیدواری کرد که امضای تفاهمنامه میان آمریکا و ایران، به امنیت و صلح در منطقه کمک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای سازمان همکاری شانگهای، «نورلان یرمکبایف» دبیر کل این سازمان، در دیدار با «عبدالرضا رحمانی فضلی» سفیر ایران در چین، وی را از آمادگی برای برگزاری رویدادهای اصلی سازمان همکاری شانگهای در دوره ریاست قرقیزستان و پیشرفت ابتکارات ایران در حوزه‌های مختلف در این سازمان مطلع کرد.

وی همچنین از رحمانی فضلی به خاطر دعوت ایران از او برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) تشکر و آمادگی خود را برای سفر به ایران اعلام کرد.

رحمانی فضلی نیز از سازمان همکاری شانگهای به خاطر حمایت و توجه مداوم آن به مسائل مورد علاقه جمهوری اسلامی ایران ابراز قدردانی کرد.

همچنین دو طرف بر علاقه متقابل خود برای تقویت بیشتر همکاری‌های عملی در چارچوب این سازمان تاکید کردند.

کد مطلب 6870986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها