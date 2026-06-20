خرید ۳۰۰ تن محصول کاملینا از کشاورزان لرستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید فرشاد بابایی در سخنانی، اظهار داشت: تاکنون بیش از دو هزار و ۱۰۰ تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان استان در مراکز خرید تحویل و خریداری شده است.
وی افزود: برداشت کلزا در شهرستانهای کوهدشت، پلدختر، چگنی و رومشکان آغاز شده و روند خرید این محصول از کشاورزان این مناطق بهصورت مستمر ادامه دارد. همچنین پیشبینی میشود در روزهای آینده برداشت کلزا در سایر شهرستانهای استان نیز آغاز شود.
معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به شرایط مناسب خرید دانههای روغنی در سال جاری، بیان کرد: قیمت خرید کلزا با نرخ پایه ۱۱۰ هزار تومان بهازای هر کیلوگرم تعیین شده که موجب رضایت و استقبال کشاورزان از تحویل محصول به مراکز خرید شده است.
بابایی همچنین به وضعیت کشت کاملینا در استان اشاره کرد و ادامه داد: در سال زراعی جاری حدود هزار و ۳۵۰ هکتار از اراضی استان به کشت کاملینا اختصاصیافته است که تاکنون ۳۰۰ تن از این محصول به مراکز خرید تحویل شده است.
وی عنوان کرد: قیمت خرید کاملینا نیز ۹۵ هزار تومان بهازای هر کیلوگرم تعیین شده و این محصول در کنار کلزا از ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت دانههای روغنی در استان برخوردار است.
معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: توسعه کشت دانههای روغنی از جمله کلزا و کاملینا از برنامههای مهم بخش کشاورزی استان به شمار میرود و حمایت از تولیدکنندگان این محصولات میتواند نقش مؤثری در افزایش تولید، کاهش وابستگی به واردات روغن خوراکی و ارتقای امنیت غذایی کشور داشته باشد.
بابایی، تصریح کرد: با تداوم روند برداشت در هفتههای آینده و آغاز برداشت در سایر شهرستانهای استان، میزان خرید کلزا و کاملینا افزایش خواهد یافت. کشاورزان نیز میتوانند پس از برداشت، محصول خود را در کوتاهترین زمان ممکن به مراکز خرید تحویل دهند تا فرایند خرید و پرداخت مطالبات با سرعت بیشتری انجام شود.
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