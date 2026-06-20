به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل جباری در جلسه شورای اداری شهرستان نیر که همزمان با سفر استاندار به این شهرستان برگزار شد، اظهارکرد: توسعه مناطق نمونه گردشگری سقزچی، بولاغلار و قینرجه به عنوان سه کانون مهم گردشگری در شهرستان نیر پیگیری می‌شود.

وی افزود: با سرمایه‌گذاری شرکت خصوصی پروژه دهکده گردشگری سلامت در قینرجه اجرا می‌شود، اقدامات لازم برای واگذاری منطقه نمونه گردشگری سقزچی به سرمایه‌گذار جدید در حال انجام است و طرح جامع بولاغلار نیز نهایی می‌شود که این سه مورد می‌تواند نیر را به یکی از مقاصد اصلی گردشگری استان تبدیل کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به حمایت اداره کل میراث فرهنگی از سرمایه‌گذاری در شهرستان نیر، تاکید کرد: در راستای توسعه گردشگری با اعطای مجوزهای لازم، پرداخت تسهیلات و همچنین ایجاد زیرساخت‌ها از سرمایه‌گذاران علاقمند به حضور در حوزه گردشگری شهرستان نیر حمایت می‌شود.

جباری ادامه داد: کاروانسرای سنگی صائین نیر به عنوان دومین اثر ثبت جهانی استان اردبیل از اهمیت بالایی در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری برخوردار است و اجرای راه دسترسی این سایت تاریخی و همچنین حفاظت و مرمت بنای آن ضروری است که نیازمند تامین اعتبارات لازم در این خصوص هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اردبیل در نهایت از تخصیص ۷۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر استاندار به شهرستان نیر و همچنین کمیته برنامه‌ریزی شهرستان برای زیرساخت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیر خبر داد.