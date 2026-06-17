خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اسلام آذرمی:ـ استان اردبیل به عنوان یکی از قطب‌های مذهبی و فرهنگی کشور، در ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با برگزاری مراسم و آیین‌های سنتی و منحصربه‌فرد، حال و هوایی دیگر پیدا می‌کند. از همایش شیرخوارگان حسینی در سالن شش هزار نفری رضازاده تا دسته‌روی‌های کهن در بازار تاریخی قیصریه و برنامه‌های ویژه بانوان در شبستان‌ها و پارک بانوان، تقویم عزاداری این استان، تلفیقی از آیین‌های دیرینه و برنامه‌های منسجم مذهبی است که هر ساله با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

مراسم شیرخوارگان حسینی

یکی از باشکوه‌ترین برنامه‌های ماه محرم در اردبیل، همایش شیرخوارگان حسینی است که همزمان با سراسر کشور برگزار می‌شود.

زمان: اولین جمعه ماه محرم برابر با جمعه ۶ تیرماه ۱۴۰۴، ساعت ۸:۳۰ صبح

مکان‌های برگزاری:

سالن ورزشی شش هزار نفری رضازاده (اصلی‌ترین و متمرکزترین مراسم)

امامزاده عبدالعزیز نیار

مسجد جامع شام اسبی

مساجد جامع شهرستان‌های تابعه استان

سوگواره احلی من العسل

این سوگواره، آیینی برای بزرگداشت مقام والای حضرت قاسم بن الحسن (ع)، نوجوان ۱۳ ساله دشت کربلا، و تجدید میثاق نوجوانان با آرمان‌های عاشورا است.

زمان: ششمین روز ماه محرم

مکان: مهدیه اردبیل ـ این برنامه با حضور دانش‌آموزان و نوجوانان عاشورایی استان برگزار می‌شود.

تجمع بزرگ عاشورایی (تاسوعا و عاشورا)

اجتماعات عظیم عزاداران حسینی در روزهای تاسوعا و عاشورا، یکی از نمادهای وحدت و همبستگی مردم دارالارشاد اردبیل است.

زمان و مکان:

اجتماع تاسوعای حسینی: روز شنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۳، پیاده‌راه عالی‌قاپو

مراسم عاشورا: روز عاشورا در همین مکان با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود و دسته‌های عزاداری از محلات مختلف، مسیر خود را به سمت این نقطه ختم می‌کنند.

دسته‌روی‌های سنتی

عزاداری در اردبیل دارای آداب و رسوم خاصی است که در قالب دسته‌روی‌های سنتی در بازار تاریخی این شهر به نمایش در می‌آید. این مراسم، میراثی گرانبها و منحصربه‌فرد است که در نوع خود در کشور کم‌نظیر محسوب می‌شود.

زمان: دسته‌های عزاداری محلات شش‌گانه اردبیل از دوم محرم تا روز تاسوعا، همه‌روزه (به جز روز جمعه) در بازار تاریخی قیصریه به سینه‌زنی و زنجیرزنی می‌پردازند.

ترتیب حضور دسته‌ها بر اساس سنت دیرینه:

روز دوم محرم: محله گازران

روز سوم محرم: محله سرچشمه

روز چهارم محرم: محله عالی‌قاپو

روز پنجم محرم: محله پیرعبدالملک

روز ششم محرم: محله اوچدکان

روز هفتم محرم: محله طوی (تابار)

آدرس: بازار تاریخی و خیابان‌های اطراف آن در مرکز شهر اردبیل

مراسم شام غریبان

این مراسم به طور سنتی در شب عاشورا و در اغلب مساجد، حسینیه‌ها و تکایای استان برگزار می‌شود. عزاداران اردبیلی، آیین‌هایی نظیر «شام پایلاماق» (شام پختن) را در منازل خود برگزار می‌کنند که بخشی از رسوم کهن این دیار است. است.

برنامه‌های ویژه بانوان:

مراسم در شبستان‌ها و جلسات ویژه: برنامه‌های عزاداری و سخنرانی ویژه بانوان در هیئات مذهبی بانوان، جلسات ویژه بانوان و روضه‌های خانگی برگزار می‌شود که با حضور مبلغان و با هدف تبیین ابعاد مختلف قیام عاشورا و ترویج سبک زندگی اسلامی همراه است. این برنامه‌ها با محوریت «جهاد تبیین» و تکریم نقش حضرت زینب (س) برگزار می‌شوند.

حضور در تجمعات اصلی: بانوان در اجتماعات بزرگ مانند همایش شیرخوارگان حسینی در سالن رضازاده و تجمع روز تاسوعا در مصلی اردبیل حضور فعال دارند.

برنامه حسینیه سقا: همه‌روزه از ساعت ۱۷ در پیاده‌راه عالی‌قاپو برگزار می‌شود که بخش‌های ویژه کودک و نوجوان را نیز شامل می‌شود.

برنامه «زنان عاشورایی»: همه‌روزه ساعت ۱۷ در پارک بانوان اردبیل برگزار می‌شود که با رعایت پروتکل‌ها و در فضای باز، به نوعی تداوم روضه‌های خانگی است.

برنامه‌های ویژه نوجوانان:

استان اردبیل برای قشر بانوان و نوجوانان نیز برنامه‌های متنوعی در طول ماه محرم تدارک دیده که سوگواره «احلی من العسل» در مهدیه اردبیل

رویداد «دختران حاج قاسم» و فعالیت گروه «دختران رفیقانه» برای شبکه‌سازی و حضور نوجوانان در ایام محرم و برنامه «حسینیه سقا» دارای بخش ویژه کودک و نوجوانان برگزار می شود.

استان اردبیل با تلفیقی از آیین‌های سنتی کهن و برنامه‌های منسجم مذهبی، تقویم کاملی از عزاداری را در ماه محرم و صفر پیش روی زائران و مجاوران خود قرار می‌دهد. از همایش شیرخوارگان حسینی در سالن رضازاده گرفته تا دسته‌روی‌های تاریخی در بازار قیصریه، اجتماعات عظیم در میدان عالی‌قاپو و برنامه‌های ویژه بانوان در شبستان‌ها و پارک بانوان، هر برنامه بخشی از هویت حسینی این خطه از ایران اسلامی را روایت می‌کند.