به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در جریان بازدید از پروژههای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی اظهار کرد: اعتبار لازم برای طرحهای شاخص بهداشتی از جمله بیمارستان مرحوم نجفزاده تامین و این پروژه با ۳۲درصد پیشرفت فیزیکی، در مرحله تعیین پیمانکار جدید و آغاز عملیات اجرایی است.
وی تکمیل بیمارستان ولیعصر(عج) مشکینشهر، فاز دوم بیمارستان خلخال و اورژانس این شهرستان را از دیگر اولویتهای راهبردی استان برشمرد و افزود: عملیات اجرایی دانشکده دندانپزشکی آغاز شده و ساختمان دانشکده پیراپزشکی نیز با پیشرفت فیزیکی بیش از ۳۵درصد در حال تکمیل است.
استاندار اردبیل تصریح کرد: پروژه ملی مجموعه فرهنگی - آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با زیربنای ۱۹هزار و ۵۰۰مترمربع و اعتباری افزون بر ۲هزار میلیارد تومان در دست اجراست.
امامی یگانه با اشاره به اینکه در کنار توسعه زیرساختهای فیزیکی، نگاه ویژهای به تجهیزات تخصصی داشتهایم، ادامه داد: خرید دستگاه «پت اسکن» با ۵۰۰میلیارد تومان هزینه از جمله این اقدامات است چراکه قبلا بیماران سرطانی ناچار به مراجعه به تهران یا سایر استانها بودند.
وی از صرف بیش از یکهزار میلیارد تومان برای خرید تجهیزات بیمارستانی در مرکز استان و شهرستانها خبر داد و گفت: تأمین منابع برای پرداخت مطالبات پرسنل زحمتکش کادر درمان در دستور کار جدی مدیریت استان قرار دارد.
استاندار اردبیل بیان کرد: با توجه به اهمیت معیشت کادر درمان، در جلسهای با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مطالبات دانشگاه علوم پزشکی و حق و حقوق پرسنل پیگیری خواهد شد.
امامی یگانه اظهار کرد: اگرچه وضعیت پرداخت مطالبات در اردبیل نسبت به سایر استانها در وضعیت مطلوبی قرار دارد اما تلاش میکنیم با پیگیری منابع از محل اعتبارات ملی و سفر رئیسجمهور، پرداختها در کوتاهترین زمان ممکن محقق شود.
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