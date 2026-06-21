به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در دیدار با رئیس‌کل دادگستری استان که به‌مناسبت هفته قوه قضاییه انجام شد، اظهار کرد: برای فعال‌سازی چرخه اقتصادی، تمامی ظرفیت‌های موجود را به کار خواهیم گرفت.

وی افزود: ۳۰ طرح کلان اقتصادی در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری مطرح شده بود که بخش مهمی از آن تا هفته دولت به مرحله نهایی رسیده و عملیات اجرایی تعدادی از آن‌ها نیز به‌صورت رسمی آغاز می‌شود.

استاندار اردبیل با اشاره به رویکرد حمایتی دولت از بنگاه‌های اقتصادی، تصریح کرد: تأمین مالی و تسهیل مسیر برای واحدهای تولیدی و اقتصادی از جمله اولویت‌های جدی مدیریت استان است.

امامی یگانه تاکید کرد: تولید، ایجاد ارزش افزوده و تمرکز بر صادرات، راهکارهای پایدار برای رسیدن به توسعه همه‌جانبه محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از تعامل سازنده دستگاه قضایی با دولت، گفت: خوشبختانه شاهد رویکرد بسیار مثبت مجموعه قضایی هستیم که این هم‌افزایی به‌ویژه در حمایت از تولید، پیشبرد پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهری، گره‌گشای بسیاری از مشکلات بوده است.

در این دیدار رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل نیز همکاری و هم‌افزایی با دولت در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد را اولویت دستگاه قضایی دانست و افزود: کنترل بازار با همکاری دولت نیز از جمله اولویت‌های محوری کار دستگاه قضایی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین کثیرلو بر لزوم هم‌افزایی دولت محلی، دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس برای حل مشکلات استان تاکید کرد و ادامه داد: تبیین دستاوردهای دولت و نظام اسلامی به مردم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

گفتنی است در این دیدار که جمعی از معاونان استاندار و مدیران کل ستادی هم حضور داشتند، استاندار اردبیل از رئیس‌کل دادگستری استان تجلیل کرد و همچنین با حضور مسعود امامی یگانه سالن اجتماعات دادگستری کل استان افتتاح شد.