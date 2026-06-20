۱۰۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عباس سروش در مراسم دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار با درود به روح شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای ترور و شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: افتخار بزرگی برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر است که میزبان خانوادههای معظم شهیدان، دانشآموزان، دانشجویان و مسئولان دستگاههای مختلف از جمله بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت علوم و وزارت بهداشت باشد.
وی با اشاره به نقش دانشجویان این دانشگاه در دوران دفاع مقدس افزود: در طول هشت سال جنگ تحمیلی، نزدیک به ۱۰۰ دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جایگاههای مختلف از جمله دانشجو، رزمنده و جهادگر جهاد سازندگی به شهادت رسیدند و امروز تصاویر و نام این شهیدان در دانشکدهها، کتابخانه و ساختمانهای دانشگاه یادآور این حقیقت است که ما وامدار ایثار و فداکاری آنان هستیم.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر زنده نگه داشتن یاد شهیدان را یکی از سنتهای ارزشمند فرهنگی دانست و گفت: هر روز که از کنار کتابخانه مرکزی دانشگاه که به نام شهید علی صبوری نامگذاری شده عبور میکنم، به یاد ایثارگریهای این شهید و دیگر رزمندگان میافتم.
سروش با اشاره به همرزمان و جانبازان دفاع مقدس خاطرنشان کرد: افتخار دوستی و همنشینی با جانبازی را دارم که دهههاست بر روی صندلی چرخدار زندگی میکند و با وجود سختیها، همچنان روحیه و ایمان خود را حفظ کردهاست. این ایثارگر و سایر ایثارگران و خانوادههای آنان نمونههای ارزشمندی از صبر و فداکاری هستند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: به عنوان کسی که خود را مدیون شهدا میداند، معتقدم همه ما اعم از دانشآموزان، دانشجویان، استادان، سیاستگذاران و مسئولان باید در همه امور از خود بپرسیم که آیا شیوه درس خواندن، سیاستگذاری و عملکردمان موجب شادی روح شهدا میشود یا خیر. اگر چنین نگاهی داشته باشیم، شاید لازم باشد در برخی رفتارها و تصمیمهای خود تجدیدنظر کنیم.
سروش در پایان افزود: گاهی تصور میکنیم برای شهدا کاری انجام میدهیم، اما در واقع برای خودمان عمل میکنیم. در کنار تجلیلها و اهدای جوایز، بهترین هدیه به شهدا و ایثارگران این است که به گونهای رفتار کنیم که آنان، چه آنان که در قید حیات هستند و چه شهیدانی که به لقاءالله پیوستهاند، از ما راضی باشند.
دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اساتید و نخبگان جامعه ایثارگری و سایر مسئولان کشور با هدف اعتلای علمی و تجلیل از دانشجویان، دانش آموزان و طلاب سرآمد شاهد و ایثارگر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.
نظر شما