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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

کشف محموله ۴۲ میلیارد ریالی دخانیات قاچاق در قروه

کشف محموله ۴۲ میلیارد ریالی دخانیات قاچاق در قروه

قروه- فرمانده انتظامی شهرستان قروه از کشف بیش از ۳۱۲ هزار نخ سیگار و ۹۷۸ بسته توتون قاچاق به ارزش ۴۲ میلیارد ریال در محور قروه - همدان خبر داد.

سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر از توقیف دو دستگاه خودروی سواری حامل انواع دخانیات قاچاق در این شهرستان خبر داد و در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی و پاسگاه انتظامی گنجی در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، دو دستگاه خودروی سواری حامل کالای قاچاق را در محور قروه - همدان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی و در عملیاتی غافلگیرانه خودروهای مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آنها، ۳۱۲ هزار و ۸۰۰ نخ انواع سیگار و ۹۷۸ بسته توتون قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به برآورد کارشناسان از ارزش این محموله گفت: ارزش کالاهای کشف شده بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال اعلام شده است.

سرهنگ مظفری خاطرنشان کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.

کد مطلب 6859266

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