کشف محموله ۴۲ میلیارد ریالی دخانیات قاچاق در قروه

سرهنگ واحد مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر از توقیف دو دستگاه خودروی سواری حامل انواع دخانیات قاچاق در این شهرستان خبر داد و در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی و پاسگاه انتظامی گنجی در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی، دو دستگاه خودروی سواری حامل کالای قاچاق را در محور قروه - همدان شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مراجع قضایی و در عملیاتی غافلگیرانه خودروهای مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آنها، ۳۱۲ هزار و ۸۰۰ نخ انواع سیگار و ۹۷۸ بسته توتون قاچاق را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قروه با اشاره به برآورد کارشناسان از ارزش این محموله گفت: ارزش کالاهای کشف شده بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال اعلام شده است.

سرهنگ مظفری خاطرنشان کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفتند.