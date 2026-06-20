انهدام باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در همدان؛ ۸۳ کیلوگرم تریاک کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و فنی چندماهه، پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فعالیت یک باند سازمان‌یافته که اقدام به انتقال گسترده مواد مخدر از استان سیستان و بلوچستان به مقصد کرمانشاه می‌کرد، شناسایی و زیر نظر قرار گرفت.

وی افزود: با ایجاد اشراف کامل اطلاعاتی و رصد دقیق مسیرهای تردد، کامیون حامل این محموله در ورودی شهر همدان شناسایی و در یک عملیات ضربتی از سوی ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان متوقف شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه این محموله به صورت ماهرانه در میان بار برنج جاسازی شده بود، تصریح کرد: در بازرسی تخصصی از تریلر مذکور، مقدار ۸۳ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط و در همین رابطه 2 متهم دستگیر و خودروی تریلر نیز توقیف شد که متهمان به همراه پرونده متشکله برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه گزارشی از عملکرد پلیس در حوزه مبارزه با مواد مخدر از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: کارکنان فرماندهی انتظامی استان در این بازه زمانی موفق به کشف بیش از ۸۰۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر شده‌اند.

وی ادامه داد: در این مدت، ۱۶ باند قاچاق و توزیع مواد مخدر منهدم و یک هزار و 70 نفر در حوزه‌های قاچاق، توزیع و خرده‌فروشی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند و در راستای برخورد با سوداگران مرگ، ۵۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.