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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

قتل مرد ۳۱ ساله در درگیری عاشقانه

قتل مرد ۳۱ ساله در درگیری عاشقانه

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، از وقوع قتل یک مرد ۳۱ ساله در محدوده کلانتری ابوذر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی نثاری اظهار داشت: ساعت ۷ صبح روز ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، وقوع یک فقره قتل در محدوده کلانتری ۱۶۱ ابوذر به بازپرس ویژه قتل اعلام و موضوع به اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد.

وی افزود: بلافاصله تیم بررسی صحنه جرم به همراه کارآگاهان اداره دهم، کارشناسان مرکز تشخیص هویت، بازپرس ویژه قتل و پزشکی قانونی در محل حاضر شده و بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول مردی ۳۱ ساله، مجرد و دارای شغل آزاد بوده که بر اثر اصابت جسم نوک‌تیز به ناحیه قفسه سینه جان خود را از دست داده است.

نثاری ادامه داد: در ادامه تحقیقات مشخص شد مقتول به دلیل اختلاف و رقابت عاطفی با دو برادر وارد درگیری شده و در جریان این نزاع، یکی از متهمان با وارد کردن ضربه چاقو به سینه وی، موجب مرگ او در مسیر انتقال به بیمارستان شده است.

وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، هویت هر دو متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در جنوب تهران دستگیر و به اداره دهم پلیس آگاهی منتقل شدند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ اظهار داشت: متهم اصلی در بازجویی‌های تخصصی به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلاف عاطفی و ارتباط مقتول با دوست دخترش عنوان کرده است.

نثاری خاطرنشان کرد: با دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، متهم اصلی با قرار بازداشت موقت و متهم دیگر با قرار وثیقه در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته‌اند و تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

کد مطلب 6865657

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