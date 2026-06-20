اجرای پنجمین مانور جهادی مهتاب در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عبدالهیان اظهار کرد: پنجمین مانور جهادی «مهتاب»در استان اردبیل اجرا شد، این مانور جهادی با هدف، مدیریت و کاهش تلفات انرژی الکتریکی در شبکه توزیع استان، با بهره گیری از گروههای عملیاتی و بازرسی، در نقاط مختلف استان به اجرا درآمد.

وی با اشاره به آمار حاصل از این طرح افزود: در جریان این مرحله از مانور، کارشناسان با انجام ۳۱۱ مورد تست و بازرسی فنی از کنتورهای مشترکان عادی و ۱۴۲ مشترک سنگین، موفق به شناسایی و کشف بیش از ۴۰ مورد کنتور خطادار شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با بیان اینکه این اقدامات در راستای عدالت در توزیع یارانه انرژی و جلوگیری از تضییع بیت المال انجام میشود، گفت: در مجموع ۱۲۷ کنتور معیوب شناسایی شده در این طرح، تعویض و نسبت به نصب کنتورهای استاندارد اقدام شد که خود نقش بسزایی در شفاف سازی مصارف دارد.

وی در ادامه به بخش دیگری از دستاوردهای این مانور اشاره کرد و بیان کرد: مأموران بازرسی موفق به جمع آوری ۳۷۱ مورد انشعاب غیرمجاز برق در سطح استان شدند و همچنین در این راستا، ۴۷۲ متر کابل مربوط به انشعابات غیرمجاز جمع آوری و با جدیت با متخلفان برخورد قانونی شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل در پایان با تأکید بر اهمیت این مانورها در پایداری شبکه، افزود: با اجرای این طرح ها، توانی معادل ۴ هزار و ۶۰۰ مگاوات ساعت از شبکه برق احصا شده که بیانگر تأثیر مستقیم این اقدامات در کاهش بار شبکه به ویژه در ایام پیک مصرف است.

وی از عموم مشترکان خواست تا ضمن همکاری با اکیپهای بازرسی، هرگونه موارد مشکوک به انشعاب غیرمجاز را به سامانه ۱۲۱ گزارش دهند تا بتوان با اجرای برنامه های منسجم، خدمت رسانی پایدارتری به همه هموطنان داشت.