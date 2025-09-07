مصرف سوخت نیروگاهی در استان اردبیل رشد یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، میر داود سیدی مدیر منطقه از برنامه ریزی مستمر این شرکت در تأمین سوخت جایگزین برای نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان خبر داد و اظهار کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأمین و ارسال بموقع فرآورده به این نیروگاه نقش مهم و اساسی در افزایش توان تولید برق استان دارد.

وی افزود: با اشاره به رشد ۱۴ درصدی مصرف سوخت نیروگاه سبلان اردبیل در جریان پنج ماهه گذشته از سال جاری نسبت به همین مدت در سال قبل، افزود: تلاش‌های شبانه روزی همکاران این شرکت سبب ایجاد شرایطی پایدار در تأمین سوخت مردم شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: اتخاذ سیاستهای مطلوب سوخت رسانی بخصوص سوخت جایگزین به نیروگاه‌ها را یکی از اقدامات مطلوب در راستای مسئولیت اجتماعی این شرکت عنوان کرد.