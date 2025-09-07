  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۴

مصرف سوخت نیروگاهی در استان اردبیل رشد یافته است

مصرف سوخت نیروگاهی در استان اردبیل رشد یافته است

اردبیل - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل گفت: مصرف سوخت نیروگاهی در استان اردبیل ۱۴درصد رشد یافته است و ما همچنان به افزایش توان تولید برق در این استان تلاش خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میر داود سیدی مدیر منطقه از برنامه ریزی مستمر این شرکت در تأمین سوخت جایگزین برای نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان خبر داد و اظهار کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با تأمین و ارسال بموقع فرآورده به این نیروگاه نقش مهم و اساسی در افزایش توان تولید برق استان دارد.

وی افزود: با اشاره به رشد ۱۴ درصدی مصرف سوخت نیروگاه سبلان اردبیل در جریان پنج ماهه گذشته از سال جاری نسبت به همین مدت در سال قبل، افزود: تلاش‌های شبانه روزی همکاران این شرکت سبب ایجاد شرایطی پایدار در تأمین سوخت مردم شده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل گفت: اتخاذ سیاستهای مطلوب سوخت رسانی بخصوص سوخت جایگزین به نیروگاه‌ها را یکی از اقدامات مطلوب در راستای مسئولیت اجتماعی این شرکت عنوان کرد.

کد خبر 6582830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها