به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله مصطفی محامی ظهر شنبه در دیدار با اعضای حزب مؤتلفه اسلامی سیستان و بلوچستان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، شهدای انقلاب اسلامی و بهویژه شهدای حزب مؤتلفه، بیان کرد: در ایام جنگ رمضان، شخصیتهای بزرگی را از دست دادیم و فقدان این عزیزان مصیبتی بزرگ برای ماست؛ اما خداوند متعال بر اساس لطف و رحمت خود، این مصیبتها را جبران می کند؛ انتخاب رهبر معظم انقلاب توسط مجلس خبرگان رهبری، یکی از جلوههای لطف الهی بود که امیدواری دوستان انقلاب و ناامیدی دشمنان را در پی داشت.

امام جمعه زاهدان، همراهی مردم با رهبر معظم انقلاب را از معجزات دوران پس از جنگ برشمرد و تصریح کرد: مردم با وجود آنکه بسیاری از ابعاد شخصیت رهبری را از نزدیک ندیده بودند، با تمام وجود پای کار ایستادند که این مسئله از جلوههای عنایت الهی است. وی با اشاره به ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر دشمنان، خاطرنشان کرد: قدرتهای استکباری و رژیم صهیونیستی با همه توان وارد میدان شدند، اما جمهوری اسلامی همچنان مقتدرانه ایستاده است و همین خود پیروزی بزرگی محسوب می شود.

آیت الله محامی با تأکید بر سنگینتر شدن مسئولیت نیروهای انقلابی پس از فقدان رهبر شهید و شخصیتهای اثرگذار، گفت: خلأ ایجاد شده باید با تلاش مضاعف و فعالیت بیشتر جبران شود و همه افراد در حد توان خود، در مسیر تبیین صحیح مسائل و روشنگری جامعه نقش آفرینی کنند.

وی جهاد تبیین را یکی از مهمترین نیازهای امروز جامعه دانست و بیان کرد: تقویت مبانی دینی و اعتقادی نسل جوان، زمینهساز افزایش بصیرت انقلابی است و اگر این مبانی تقویت شود، جوانان در برابر شبهات و هجمههای دشمنان استوار خواهند ماند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان محرم و صفر و همچنین اجتماعات مردمی را فرصت های ارزشمندی برای تعمیق باورهای دینی برشمرد و افزود: انقلاب اسلامی بر پایه معارف دینی شکل گرفته و بدون تقویت این مبانی، سایر اقدامات به شعار تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حفظ وحدت، گفت: وحدت میان مردم، مسئولان و همچنین میان مردم و مسئولان از ضروریات امروز کشور است و مسئولان باید به گونهای عمل کنند که موجب سلب اعتماد مردم نشوند. ایشان تصریح کرد: حفظ وحدت به معنای چشمپوشی از حق نیست و میتوان با رعایت منطق، عدالت و پرهیز از توهین و پرخاشگری، نقدهای لازم را مطرح کرد.

آیت الله محامی مطالبه گری را از وظایف جریانهای انقلابی دانست و اظهار داشت: استان برای پیشرفت نیازمند مدیریت قوی و شایستهسالاری است و این مطالبه باید به صورت مستمر و منطقی دنبال شود.

وی مبارزه با فساد را از شعارهای اصلی انقلاب برشمرد و گفت: مطالبهگری در این حوزه زمانی اثرگذار خواهد بود که مطالبهگران خود از سلامت و پاکدستی برخوردار باشند.

امام جمعه زاهدان با اشاره به پیچیدهتر شدن جنگ ترکیبی دشمنان، افزود: حتی اگر جنگ نظامی پایان یابد، جنگ فرهنگی، رسانهای و جنگ ارادهها ادامه خواهد داشت و این عرصه نیازمند تلاش و حضور فعالتر نیروهای انقلابی است.

وی در خطاب به اعضای حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد: شرایط سخت کنونی نباید موجب رکود و ناامیدی شود، بلکه باید زمینهساز شکوفایی، جهش در فعالیتها، جوانگرایی و بهکارگیری ظرفیتهای بیشتر در راستای تحقق منویات ولایت فقیه باشد.