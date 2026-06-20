به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدیراد، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به راهاندازی سامانههای گزارشدهی فساد اظهار کرد: در سال گذشته و تا مقطع فعلی، ۱۷۵ هزار و ۲۸۳ گزارش مردمی در حوزههای مختلف به سازمان بازرسی ارسال شده است.
دادستان سیستان و بلوچستان، با بیان اینکه این آمار نشاندهنده نقش مؤثر مردم در مبارزه با فساد است، افزود: ایجاد بسترهای الکترونیکی برای دریافت گزارشها، زمینه مشارکت گستردهتر شهروندان را فراهم کرده و امکان رصد دقیقتر تخلفات را افزایش داده است.
مدیرکل دادگستری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: گزارشهای مردمی پس از ثبت، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام میشود که این روند به ارتقای سلامت اداری کمک کرده است.
موحدیراد تأکید کرد: تقویت نظارت مردمی و حمایت از گزارشگران فساد از مهمترین راهبردهای دستگاه قضایی است و این مسیر با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.
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