به گزارش خبرنگار مهر، علی موحدی‌راد، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌های گزارش‌دهی فساد اظهار کرد: در سال گذشته و تا مقطع فعلی، ۱۷۵ هزار و ۲۸۳ گزارش مردمی در حوزه‌های مختلف به سازمان بازرسی ارسال شده است.

دادستان سیستان و بلوچستان، با بیان اینکه این آمار نشان‌دهنده نقش مؤثر مردم در مبارزه با فساد است، افزود: ایجاد بسترهای الکترونیکی برای دریافت گزارش‌ها، زمینه مشارکت گسترده‌تر شهروندان را فراهم کرده و امکان رصد دقیق‌تر تخلفات را افزایش داده است.

مدیرکل دادگستری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: گزارش‌های مردمی پس از ثبت، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام می‌شود که این روند به ارتقای سلامت اداری کمک کرده است.

موحدی‌راد تأکید کرد: تقویت نظارت مردمی و حمایت از گزارشگران فساد از مهم‌ترین راهبردهای دستگاه قضایی است و این مسیر با جدیت بیشتری در حال پیگیری است.