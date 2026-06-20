واگذاری زمین‌ به «دانشگاه جامع فرهنگیان» چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، شهناز ولی پور صبح شنبه در نشست شورای مسکن از مصوبه واگذاری یک قطعه زمین به دانشگاه فرهنگیان استان آن را به عنوان نقطه عطف تاریخی در روند تأمین زیرساخت‌ دانشگاه جامع فرهنگیان استان یاد کرد و گفت: واگذاری جمعا ۳۰ هکتار زمین (۱۸ هکتار زمین در مجاورت دانشگاه ملی مهارت و ۱۲ هکتار زمین دیگر که ۷ هزار مترمربع آن دارای مستحدثات است) که در این جلسه به تصویب رسید که پس از سال‌ها انتظار، گره‌گشای اصلی مسیر تحقق دانشگاه جامع فرهنگیان در استان است.

وی افزود: این اراضی، ظرفیت احداث فضاهای تخصصی آموزشی، رفاهی و خوابگاهی را فراهم می‌کند و برای اولین بار، امکان برنامه‌ریزی برای یک دانشگاه کامل،جامع و یکپارچه فرهنگیان را در استان میسر می‌سازد و بیانات صریح و تأکید استاندار استان مبنی بر لزوم تامین زمین برای احداث دانشگاه جامع فرهنگیان در اسرع وقت، نشان از عزم جدی برای پایان دادن به چالش‌های دیرینه این دانشگاه در زمینه فضای‌های لازم دارد.

ولی پور در ادامه با اشاره به پیگیری‌های چندین‌ساله برای ایجاد دانشگاه جامع، خاطرنشان کرد: امروز با این پشتیبانی بی‌نظیر از سوی استاندار، رویای دیرینه خانواده دانشگاه فرهنگیان استان در آستانه تحقق قرار گرفته است. این خبر نویدبخش، نتیجه همدلی و نگاه بلند مسئولین ارشد به جایگاه راهبردی تربیت معلم است و ما را در پاسخگویی به نیازهای تربیت معلم امیدوارتر از همیشه می‌کند.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان در پایان تصریح کرد: به زودی برنامه‌ای عملیاتی برای بهره‌برداری از این فضاها تدوین و با همکاری استانداری پیگیری خواهد شد تا به یاری خداوند و با کمک و همفکری همه همکاران و دلسوزان تعلیم و تربیت استان چهارمحال و بختیاری به الگویی موفق در توسعه دانشگاه‌ جامع فرهنگیان در کشور تبدیل شود.