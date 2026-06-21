روند تعیین درصد جانبازی و ارائه خدمات به ایثارگران تشریح شد

سید باقر سیدرضایی، مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح فرآیند احراز جانبازان جنگهای رمضان و دوازده روزه، تأکید کرد که پس از تأیید درصد پزشکی توسط کمیسیون مربوطه، تمامی دستگاههای اجرایی موظف به ارائه خدمات قانونی در بخشهای مسکن، اشتغال و تسهیلات به این ایثارگران هستند و گفت: نیروهای مسلح در حال آمادهسازی مدارک و اقدامات لازم برای معرفی به بنیاد شهید هستند.
وی خاطرنشان کرد که برای ایثارگران بخش مردمی، پیشنیاز معرفی به بنیاد شهید، صدور رأی توسط «شورای تأمین» است تا پس از آن بتوانند وارد فرآیند احراز شوند.
وضعیت ایثارگران جنگ ۱۲ روزه
در مورد جنگ ۱۲ روزه، مدیرکل پذیرش بنیاد شهید اظهار داشت: اکثر نیروهای مسلح دچار آسیبهای ماندگار (مانند قطع عضو یا قطع نخاع)، از طریق یگانهای خود احراز شده و پس از معرفی به بنیاد و صدور درصد پزشکی، در حال دریافت خدمات هستند. در بخش مردمی نیز تعدادی از طریق شورای تأمین معرفی شده و مراحل احراز و صدور درصد آنها به طور کامل انجام شده است.
جزئیات فرآیند احراز و خدمات درمانی
سیدرضایی با اشاره به این نکته که معرفی به بنیاد لزوماً به معنای صدور درصد نیست، تصریح کرد: کمیسیون پزشکی باید آثار ماندگاری آسیب را تأیید کند تا درصد مربوطه صادر شود. بیش از ۹۰ درصد مصدومان در هر دو جنگ به صورت سرپایی درمان شدهاند و هزینههای بیمارستانی آنها در زمان حادثه به صورت رایگان توسط وزارت بهداشت پرداخت شده است.
وی در پایان تأکید کرد: افرادی که هنوز فرآیند احراز آنها کامل نشده است، میتوانند از خدمات درمانی معاونت درمان بنیاد شهید بهرهمند شوند و در این زمینه از پزشکان مربوطه راهنمایی بگیرند.
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