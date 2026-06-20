به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، سید باقر سیدرضایی، مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن توضیح روند اداری احراز شهادت و جانبازی، بر این نکته تأکید کرد که بنیاد شهید و امور ایثارگران مسئولیت تطبیق پروندههای ارسالی از سوی یگانها و شوراهای امنیت استانها را با مواد قانونی و آییننامههای مصوب بر عهده دارد.
مراحل احراز و سرعت پاسخگویی
وی اظهار کرد: پس از بررسی اولیه توسط یگانهای نظامی یا دستگاههای متولی (مانند وزارت کشور)، پروندهها برای بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال میشود. در حالی که بازه قانونی برای پاسخگویی سه ماه است، اما در حوادث اخیر، بنیاد شهید با هدف خدمترسانی سریعتر، این فرآیند را در کمتر از ۴۸ ساعت انجام داده است. این روند از طریق یک کمیسیون تخصصی و با تأیید مدیرکل پذیرش و صدور حکم رسمی انجام میپذیرد.
راهنمای مراجعه برای آسیبدیدگان
مدیرکل پذیرش و امور اداری برای تسهیل امور ایثارگران، مسیرهای زیر را توصیه کرد:
نیروهای نظامی: مراجعه به یگانهای مربوطه جهت ارائه مدارک.
نیروهای غیرنظامی (مردمی): مراجعه به استانداریها یا فرمانداریها جهت تشکیل پرونده.
مدارک مورد نیاز
وی تأکید کرد که برای موفقیت در تشکیل پرونده، ارائه «مدارک مثبته» الزامی است که مهمترین آنها عبارتند از صورت سانحه (گزارش حادثه)، مدارک پزشکی و برگهای بیمارستانی (که باید همزمان با گزارش حادثه ارائه شوند) و آرای کمیسیونهای تخصصی یگانها و یا آرای شورای تامین استانداریها.
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