مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده جوی نسبتاً پایدار در استان است و برای ۵ روز آینده آسمان اغلب مناطق صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود.
وی با اشاره به وضعیت جوی در ساعات بعدازظهر افزود: در ساعات بعدازظهر در نیمه جنوبی استان، افزایش ابر و گاهی وزش باد نسبتاً شدید همراه با احتمال خیزش گرد و خاک محلی انتظار میرود.
معتمدی با تأکید بر هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۲۳، تصریح کرد: به دلیل تداوم روند افزایش دما تا اواسط هفته آینده، بهویژه در روز شنبه، هشدار سطح زرد صادر شده است که بر اساس آن، دمای هوا بین ۳ تا ۵ درجه سلسیوس افزایش مییابد.
کارشناس مسئول پیشبینی هوای استان اصفهان درباره وضعیت دمایی ۲۴ ساعت آینده گفت: طی ۲۴ ساعت پیش رو، دمای هوا در اکثر مناطق استان بین ۲ تا ۳ درجه افزایش خواهد داشت.
وی در تشریح وضعیت دمایی مرکز استان اظهار کرد: دمای شهر اصفهان در گرمترین ساعات شبانهروز پیش رو به ۳۹ درجه سانتیگراد و در خنکترین ساعات بامداد به ۲۳ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
معتمدی با اشاره به نقاط گرم و خنک استان افزود: در ۲۴ ساعت آینده «میاندشت» با دمای ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر به عنوان خنکترین نقطه استان و «آران و بیدگل» با دمای ۴۳ درجه سانتیگراد بالای صفر به عنوان گرمترین نقطه استان پیشبینی میشوند.
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